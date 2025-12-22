Javier Santos tira la toalla: renuncia a la vía judicial en EEUU y pide un encuentro a Julio Iglesias

Punto final a una de las batallas de filiación más mediáticas y prolongadas de la crónica social española. Tras el rechazo sistemático de las diferentes instancias judiciales, desde la Audiencia Provincial de Valencia hasta el Tribunal Constitucional y, finalmente, el Tribunal de Estrasburgo, Javier Santos ha decidido claudicar. El demandante no iniciará finalmente acciones legales en Estados Unidos, una vía que su abogado, Fernando Osuna, había explorado como último recurso.

Según ha revelado el propio Santos durante una entrevista en el programa "Fiesta", la decisión obedece a razones pragmáticas: su edad dificulta el proceso bajo la legislación norteamericana y, fundamentalmente, los costes de los abogados son inasumibles para su economía. Se cierra así la puerta a validar judicialmente la prueba de ADN que, según sostiene su defensa, confirmaba el vínculo biológico con el intérprete.

Lejos de la confrontación en los tribunales, Santos ha optado por un perfil conciliador, asegurando que su lucha nunca fue por dinero sino por dignidad. De hecho, ha reiterado su disposición a firmar cualquier documento para renunciar expresamente a la legítima herencia del cantante si eso facilitara un acercamiento personal.

"Papá, no voy a seguir", ha sentenciado en un mensaje directo a Julio Iglesias, apelando a su lado emotivo para mantener un encuentro privado. Santos cierra el capítulo judicial deseando tranquilidad al artista en los años que le queden, con la única esperanza de que la conciencia del cantante permita ese contacto antes de morir.