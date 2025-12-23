El mensaje de Gloria Camila a Rocío Carrasco: "¿Por qué hablar con gente que me ha hecho daño?"

A pesar de que los últimos meses no han estado exentos de dificultades familiares y mediáticas, José Ortega Cano atraviesa una etapa de estabilidad. El torero ha celebrado este lunes su 72 cumpleaños, adelantando unas horas la fecha oficial de su nacimiento, el 23 de diciembre, para reunir a su círculo más íntimo en un conocido restaurante de Madrid.

El maestro estuvo acompañado por sus tres hijos y por su 'nieta', Rocío Flores, en una velada a la que no faltaron rostros conocidos del clan familiar. Entre los asistentes destacaron su hermana Mari Carmen, su cuñada Rosa Benito y su sobrina Chayo Mohedano, además de amigos cercanos como Colate Vallejo-Nájera o Marilí Coll.

Su hija Gloria Camila Ortega actuó como portavoz improvisada, destacando el excelente estado de forma del diestro. "Está feliz y para mí es muy importante", declaró, subrayando que su padre se encuentra en su "momento más top" y manteniéndose súper activo con actividades físicas y rodeado de su entorno más cercano.

Gloria Camila aprovechó para reivindicar la unión familiar frente a las críticas: "Siempre estar ahí para todo lo que se necesite y lo que pueda aportar y ayudar". Además, recordó la figura de su madre, Rocío Jurado: "Nunca la he olvidado ni nunca lo voy a hacer", y señala que Ortega Cano sigue queriendo a 'La más grande' "como si estuviese presente" calificando su relación como un amor muy grande que perdura en el tiempo pese a que el torero haya rehecho su vida.

Respecto a la posibilidad de un acercamiento navideño con su hermana, Rocío Carrasco, la joven fue rotunda al cerrar la puerta a cualquier contacto. "¿Por qué en Navidad tengo yo que hablar con gente que durante el año no me han escrito? ¿O con gente que me han hecho daño?", sentenció, calificando la reconciliación como algo que no procede.

Finalmente, hubo palabras para Ana María Aldón y Amador Mohedano. Gloria aplaudió el respeto de su padre hacia su exmujer por ser la madre de su hijo pequeño, aunque descartó retomar la relación con ella. Sobre la soledad de su tío Amador Mohedano, aseguró tajante que está solo "porque quiere", pese a la insistencia de la familia para que se una a las celebraciones.