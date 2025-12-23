Enrique Iglesias y Anna Kournikova presentan a su cuarto hijo: "Mi sol"

La familia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova vuelve a crecer. El cantante y la extenista han dado la bienvenida a su cuarto hijo, una feliz noticia que llega meses después de que la revista ¡HOLA! anunciara en exclusiva que estaban esperando un nuevo bebé. Ahora, por fin, el pequeño ya está en casa.

La pareja ha compartido la primera imagen del recién nacido, en la que se le ve descansando tranquilamente en lo que parece ser la cuna del hospital, acompañado de un tierno peluche con forma de oso perezoso. Junto a la fotografía, un breve y emotivo mensaje: "Mi sol". El nacimiento tuvo lugar el pasado 17 de diciembre, convirtiéndose en el regalo más especial para estas fiestas navideñas.

Este nuevo capítulo llena de ilusión a la pareja. Enrique Iglesias se convierte en padre por cuarta vez a los 50 años, mientras que Anna Kournikova, de 44, amplía aún más su familia. El bebé se suma a sus tres hermanos mayores: los mellizos Lucy y Nicholas, de siete años, y Mary, de cinco, a quien en casa llaman cariñosamente Masha, una referencia al nombre ruso que conecta con los orígenes de su madre.

La historia de amor entre Enrique y Anna comenzó en 2001, cuando coincidieron durante el rodaje del videoclip Escape. Desde entonces, han construido una relación sólida y muy discreta, centrada en la vida familiar.

La felicidad se extiende más allá del núcleo familiar directo. Ana Boyer, hermana del cantante, también está esperando su cuarto hijo junto a Fernando Verdasco. Ambos anunciaron la noticia en ¡HOLA! acompañados de sus tres hijos y compartieron su entusiasmo: "Estamos muy contentos. Nos apetecía mucho tener un cuarto hijo y estamos muy felices. Ha sido una buenísima noticia y una alegría habernos quedado otra vez embarazados". Además, Ana explicó la emoción que siente Enrique ante la llegada de los nuevos miembros de la familia: "A mi hermano Enrique le ha hecho muchísima ilusión. Se van a llevar muy poco los dos bebés, y mis otros hijos también se llevan bastante poco con los suyos, son todos de edades parecidas".

Pronto, Isabel Preysler tendrá diez nietos de los que disfrutar.