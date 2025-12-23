José Ortega Cano celebra una fiesta por su 72 cumpleaños junto a sus tres hijos

José Ortega Cano ha querido reunir, con motivo de su 72 cumpleaños, que se celebra hoy martes 23 de diciembre, a algunas de las personas más especiales de su vida en una fiesta muy especial, donde ha soplado las velas muy bien acompañado por sus tres hijos, Gloria Camila, José Fernando y José María.

Una fiesta en la que el diestro se mostró especialmente cercano y cariñoso con los tres, para quienes solo tuvo palabras de cariño y agradecimiento. "Estoy muy contento porque cada uno aporta su forma de ser, su cariño, su atención conmigo y hacemos un equipo, ¿no?, que es lo importante" sentenció sobre la unión que comparte con cada uno de ellos. Mientras le cantaban el 'Cumpleaños feliz', Ortega Cano sopló las velas de la tarta personalizada junto a sus tres hijos, y después, se arrancó a dar unos pases naturales sin capote ante la prensa.

Entre los asistentes, se encontraban algunos miembros de su familia como su hermana Mari Carmen Ortega o su ex cuñada, Rosa Benito, para quienes tuvo palabras de cariño muy bonitas: "Ellos siempre me han apoyado mucho y me siguen apoyando, yo también comparto muchas cosas de mi casa, de mi vida, y hacemos una familia muy bonita".

Una celebración a la que tampoco faltaron Rocío Flores, con quien Ortega Cano tiene una magnífica relación, que aseguró sobre Ortega Cano que "realmente para mí me ha criado, es parte de mi familia, es mi abuelo y lo amo con todo mi corazón". Tampoco quisieron faltar a la cita grandes amigos como Colate Vallejo-Nágera, con quien le une una buena relación de amistad desde hace años, el torero Uceda Leal así como Marilí Coll y Marina, la persona que trabaja en su casa desde hace años y a la que todos consideran una más de la familia.

A pesar de las disputas que han protagonizado públicamente ambas familias, José también le dedicó unas bonitas palabras a Ana María Aldón: "A Ana María yo le tengo mucho cariño y mi hijo ha sido un regalo de Dios, del amor" y añade: "yo comparto con ella, ella acompaña a José María a la casa, ahí en Fuentes Fresno, y bueno, hay una complicidad, una forma bastante bonita, que es lo importante, que el niño esté tranquilo, a gusto y feliz".

Una fiesta en la que Ortega se ha arrancó a bailar tras soplar las velas de su tarta rodeado de sus hijos, cuando no ha dudado en expresar en voz alta su deseo para sus 72: "Voy a pedir un deseo para todos. Y el deseo es que he perdido la cartera. Es una broma" ha comenzado desatando las carcajadas de los presentes por su sentido del humor. "Nada más decir, que haya paz en la tierra y amor, que haya, todos los que estamos aquí, que discutimos mucho, que demos gracias a Dios" ha añadido, antes de marcarse unos pasos de baile y demostrar su esencia torera con unos pases de salón.

Lejos de quedarse ahí, el diestro no ha tenido reparo en paralizar la cena de su cumpleaños para arrancarse a cantar por Nino Bravo, sorprendiendo a sus invitados entonando uno de los temas más míticos del malogrado cantante valenciano, 'Te quiero, te quiero'.