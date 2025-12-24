El Supremo encauza la demanda de paternidad de 'Pinocho' frente a Anabel Pantoja

Luis Vicente Rico, conocido mediáticamente como 'Pinocho', mantiene su pulso en los tribunales para certificar su filiación respecto a Bernardo Pantoja y, por tanto, hermano de Anabel Pantoja. El Tribunal Supremo ha dado luz verde a las diligencias necesarias para la realización de una prueba de ADN, paso determinante para confirmar biológicamente el parentesco que reclama desde hace años.

Lejos de amilanarse, el demandante tira de ironía al reivindicarse no solo como hermano, sino como el primogénito. "¿El primero? Porque soy mayor que ella", asevera en referencia a Anabel Pantoja, insistiendo en que la resolución del conflicto es sencilla: "Bueno, que se haga la prueba y ya está. No hay más vuelta de hoja, no". Su postura es pragmática y busca que la ciencia despeje definitivamente la duda sobre el vínculo familiar.

Pese al litigio, Rico descarta una cruzada personal contra la influencer. Su objetivo, asegura, se limita a la verdad biológica, mostrando su disposición a mantener un trato cordial en el futuro si la Justicia le da la razón. Por el momento, prefiere la discreción mientras espera que se fije la fecha del juicio, confiando en su estrategia judicial.

En este tránsito cuenta con el respaldo incondicional de Junco, la viuda de Bernardo Pantoja. "Con Junco nos llevamos bien, somos uña y carne y somos familia, prácticamente", asegura. Ambos han forjado una alianza compartiendo la carga mediática y la memoria del fallecido frente a las tensiones con el núcleo duro del clan Pantoja.

Finalmente, 'Pinocho' se desmarca de cualquier interés comercial inmediato derivado de su historia. "Yo no me veo escribiendo un libro", sentencia, reiterando que su única prioridad es obtener el reconocimiento legal de su condición de hijo de Bernardo Pantoja.