Miguel Torres descarta una boda con Paula Echevarría: "Boda ni en 2026, ni en el 25, ni en el 24"

Miguel Torres acudió este lunes en solitario al concierto con el que Manuel Carrasco cerró su gira Pueblo salvaje en el Festival Starlite Christmas de Madrid. Aunque habitualmente aparece junto a Paula Echevarría, la actriz no pudo asistir al evento al encontrarse inmersa en el rodaje de una serie, lo que dejó al exfutbolista solo ante las cámaras.

Aprovechando la ocasión, Torres fue preguntado por una posible boda en el futuro con su pareja, con la que mantiene una relación desde finales de 2017. Su respuesta fue clara y sin rodeos: no entra en sus planes ni para 2026 ni para los próximos años. Para él, el verdadero compromiso llegó cuando decidieron formar una familia, algo que considera mucho más importante que pasar de nuevo por el altar.

"Boda ni en 2026, ni en el 25, ni en el 24. Lo nuestro ya es algo desde que decidimos formar una familia creo que es mucho más relevante, ¿no? Y bueno, ya nos casamos en su momento y es que no es algo que nos quite tiempo" ha asegurado rotundo, bromeando con que si su hijo Miki (5) se lo pidiera "yo me casaría con mi hijo todos los días" explicaba de forma clara y contundente.

Con el año a punto de cerrarse, Miguel hizo balance y destacó su paso por MasterChef Celebrity 10 como una de las experiencias más enriquecedoras. Reconoció que el programa le permitió salir de su zona de confort y descubrir una faceta que le apasiona, la gastronómica, un ámbito en el que no descarta seguir desarrollando proyectos ligados a su marca personal.

También habló de Paula Echevarría, a quien ve poco probable participando en un concurso culinario, ya que, según explicó, es más "decorar las mesas" que los fogones. Aun así, confesó que ella siempre agradece lo que él prepara en casa y valoró el trabajo de la actriz, destacando la complejidad del mundo de la interpretación y los detalles técnicos que despiertan su curiosidad.

Especialmente emocionado se mostró al hablar de su hijo Miki, de cinco años, al que ese mismo día llevó por primera vez a un rodaje para ver a su madre trabajar. Miguel aseguró que su mayor orgullo es que el niño crezca feliz, "que se despierte alegre, que disfruta de la vida y que... Y que tiene la posibilidad de poder compartir el tiempo con sus dos padres, ¿no? Que, pues bueno, muchos niños hoy en día están separados de sus padres y no tienen la posibilidad. Así que, bueno, pues ojalá sea al máximo tiempo posible".