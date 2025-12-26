Estela Grande, hospitalizada en la recta final de su embarazo: "Cada día que sigan dentro de mí es una victoria"

No están siendo las fiestas soñadas, pero sí cruciales para Estela Grande. La modelo ha revelado que se encuentra ingresada en un centro hospitalario afrontando la recta final de su embarazo de mellizos, una situación que ha compartido con naturalidad y prudencia.

Desde la cama del hospital, monitorizada y con una vía, la joven permanece en observación. Aunque no ha especificado el diagnóstico clínico, el cuadro sugiere la aparición de contracciones de parto prematuras, una complicación frecuente en gestaciones múltiples al alcanzar la semana 33.

A su lado permanece su pareja, el jugador del Getafe CF Juan Iglesias, brindando apoyo en esta cuenta atrás. Ambos mantienen la cautela y el deseo de que los pequeños, un niño y una niña, permanezcan en el vientre materno el tiempo necesario para completar su desarrollo.

La exmujer de Diego Matamoros quiso enviar un mensaje de serenidad a sus seguidores tras una Nochebuena atípica, marcada por un menú improvisado en la habitación, instando a valorar lo verdaderamente importante en estas fechas señaladas.

La estancia médica podría prolongarse durante Nochevieja y Año Nuevo, dado que el objetivo prioritario es estabilizar la gestación. La pareja afronta este contratiempo con esperanza, priorizando la salud de los bebés ante el inminente cambio de vida.