Cristiano y Georgina prevén casarse el próximo mes de julio, mientras él anuncia que va a rodar una película

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llevan nueve años juntos, durante los cuales han dado a entender que no tenían prisa alguna en casarse. Hay muchas parejas felices que piensan así y rehúyen el papeleo que precisa el casorio. Pero en el caso del as del fútbol y la exuberante modelo resulta que hace unos meses él le regaló un anillo de diamantes como joya de pedida. O así se interpretó. Pero desde entonces están dando largas a pasar por la vicaría o un juzgado. Todo parece indicar, según allegados a la pareja, que esa esperada boda tendrá lugar en el mes de julio del año que vamos a estrenar, justo cuando terminen los Mundiales, a partir del día 19. ¿Por qué? Cristiano ha argumentado que antes, estará muy comprometido con la selección de Portugal, su país.

Ese enlace es más que probable suceda en la isla de Madeira, de donde Cristiano procede, en la catedral de Funchal. Quieren los novios que la ceremonia sea lo más sencilla e íntima posible. No les arrendamos la ganancia con ese deseo, porque invitados aparte (podrían reducir la lista) lo que les sería imposible es contener la avalancha de admiradores y curiosos.

Cristiano Ronaldo ha tenido, desde que empezó a destacar en el fútbol, incontables seguidoras. Pero la mujer con la que primero se difundió que había conquistado su corazón fue la modelo rusa Irina Shayk, relación que mantuvieron entre 2010 y 2015. No ha sido ajeno a algunos escándalos con chicas de cabaré, que concluyeron con algún acuerdo económico.

Su vida íntima dio un giro inesperado cuando llegó a su vida la espectacular Georgina Rodríguez. Se conocieron un día de verano de 2016 cuando Cristiano entró en la tienda de la firma Gucci, en plena Milla de Oro de Madrid, donde ella trabajaba. Georgina iba a salir a la calle, concluida su jornada laboral, cuando un encargado le pidió que se quedara media hora más. En ese tiempo fue cuando ella, según contaba, se fijó en la entrada al establecimiento de un hombre guapísimo, acompañado de un niño. Cristiano no fue ajeno a esa mirada que ambos entrecruzaron. "Fue como un clic en mi cabeza", recordaría. No le fue difícil conseguir el contacto de aquella beldad, por si en otra ocasión pudieran coincidir. Lo que acaeció en una fiesta en noviembre de ese mismo año, 2016.

La invitó a París. Y dos meses más tarde ella también estuvo de nuevo en la capital francesa para asistir a la entrega de los premios futbolísticos Best, organizados por la FIFA, evento donde Cristiano recibió su trofeo al que se hizo acreedor como mejor jugador del año.

Desde entonces, Cristiano y Georgina decidieron compartir sus vidas. Se hicieron inseparables. Dado que él estuvo jugando varias temporadas en distintos equipos, lo acompañó allí donde él había sido contratado, en la actualidad por el Al Nassr Saudí. Residen en Riad, Arabia Saudita, después de una temporada en los Estados Unidos y luego en Manchester, Inglaterra.

Padre de cinco hijos

Al margen de su vida de conquistador, Cristiano Ronaldo ha sabido afrontar la paternidad, empezando por la de su primogénito, que se llama igual que él, nacido en California, año 2010, de madre cuya identidad nunca se ha sabido por deseo del jugador. Siempre ha demostrado lo mucho que se quieren. El adolescente en la actualidad no se pierde aquellos festejos donde su progenitor es objeto de homenajes y premios.

Más adelante Cristiano quiso aumentar la familia y a su hogar llegaron en 2017 dos mellizos, Eva y Mateo, nacidos por vientre de alquiler. Sucesivamente también vino al mundo ese mismo año Alana Martina, de su unión con Georgina y en 2022 Bella Esmeralda, parto en el que murió su hermano mellizo.

El famoso delantero sin duda alguna viene ejerciendo de padrazo. Sus desplazamientos profesionales no impiden el transcurso de la vida de sus cinco hijos, pues es de suponer que cuentan con un servicio doméstico suficiente. Georgina Rodríguez los quiere como si fueran propios.

De la pobreza a archimillonario

Cristiano Ronaldo cumplirá cuarenta años el próximo mes de febrero. Sabido es que procede de una familia portuguesa muy pobre. El padre era jardinero municipal, y jugaba al fútbol como aficionado en un equipo modesto, el Andarinha, ejerciendo asimismo de utillero. Allí se fogueó Cristiano en sus primeros pasos deportivos. La madre era cocinera.Le impusieron el nombre de Ronaldo por la admiración que tenían sus padres hacia Ronald Reagan.

El padre del futuro as balompédico estaba alcoholizado. La madre, en medio de la pobreza en la que vivían, estando embarazada de Cristiano, pensó en el aborto. Ya tenían demasiados hijos, pensó. Pero el médico que la atendía se negó a practicarle lo que ella le pidió, deshacerse del niño que esperaba. Y así, afortunadamente, María Dolores dos Santos pudo traer al mundo a quien llegada su juventud asombraría por su habilidad como futbolista.

En ese hogar creció Cristiano Ronaldo, junto a sus tres hermanos, con quien compartía para dormir una misma habitación. El padre acabó falleciendo en 2005, a consecuencia de una crisis renal, producida por su afición incontrolada a la bebida. Ronaldo tenía ese día veinte años y tuvo que jugar un partido internacional de Portugal contra Rusia.

A su madre pudo ayudarla desde el primer día que ganó su primer sueldo como jugador. Y ya siendo millonario, la llenó de toda clase de comodidades. Ella, harta de su esposo, se divorció en 1993 y formó otra pareja. Atrás quedaron sus muchos sufrimientos cuando tuvo que trabajar duramente como limpiadora y cocinera en un hospital. Ahora tiene su propio restaurante en Brasil.

Y entretanto la carrera de Cristiano Ronaldo se ha mantenido hasta el presente, donde todavía tiene justa fama de goleador como en sus viejos tiempos. Cuando en 2009 llegó al Real Madrid tras un contrato estratosférico, se suscitó en toda España si era mejor que Messi. Discusiones las ha habido y continúan al respecto. Lo que sí se sabe es que Cristiano ha ganado más dinero que el argentino. Es difícil saber cuánto dinero ha ganado. Sólo en la presente temporada se embolsará doscientos ochenta millones de dólares.

… Y ahora también actor de cine

Es accionista de su actual club árabe. Y ha sabido invertir siempre los muchos millones que tiene. En Madrid, un hotel en la Gran Vía. Una clínica para combatir la alopecia. Y un gimnasio. Parece que este no es el único, y podría tener otros en diferentes ciudades. Imaginamos que en bienes inmobiliarios también habrá depositado gran parte de sus ahorros. Recientemente se ha asociado con el campeón de artes marciales Illia Topuria en la Wow Fight Company S.L., promotora de eventos relacionados con esa especialidad deportiva.

Con el director de cine Matthew Vaughn, marido de la modelo Claudia Schiffer, ha acordado coproducir y protagonizar una película de la saga "Fast & Furious" (A todo gas), de la que se han estrenado diez u once secuelas. Y ahora en la próxima es donde Ronaldo va a tener un papel importante. Ha exigido, desde luego, que haya carreras callejeras y que también se incluyan escenas con el fallecido Paul Walker, que murió en 2013 a causa de un accidente de coche. Utilizando los trucos necesarios para que parezcan reales.

Cristiano es coleccionista de automóviles de carreras. Una de sus aficiones más arraigadas. Pero este personaje, que aún vive por y para el fútbol ¿de dónde saca tanto tiempo para mantener una vida tan apasionante y activa?

Georgina está pendiente de él, sin descuidar también sus propios negocios, desfiles, empresas varias. Esta hispano-argentina llama la atención en toda fiesta donde se presente con su escultural anatomía. Sin ir más lejos, hace pocas fechas ella y naturalmente Cristiano estuvieron invitados en la Casa Blanca, en la cena organizada por Donald Trump en honor del príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman.

Ver a la pareja tan enamorada, Cristiano y Georgina, cogidos de la mano como adolescentes, es lo habitual de ellos en público. "Ella es la mujer de mi vida", sentencia el jugador cuando se le pregunta.