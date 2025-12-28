El entorno de Alejandro Sanz y Candela Márquez apuesta por la reconciliación tras su ruptura

La noticia de la separación saltaba esta semana, apenas un año después de iniciar su historia. Aunque inicialmente se especuló con una posible deslealtad, la revista ¡Hola! ha descartado la existencia de terceras personas.

Tal y como revelaba en exclusiva la revista '¡Hola!', no hay terceras personas implicadas y su ruptura es muy reciente, ya que el pasado jueves 18 de diciembre en la celebración del 57 cumpleaños de Sanz todavía estaban juntos y los asistentes aseguran que se les veía tan enamorados como siempre.

Según su entorno más cercano, el desgaste se debe a que ambos poseen caracteres muy pasionales y, aunque "están locos el uno por el otro" no es la primera vez que deciden tomarse un respiro en su relación. Hasta ahora el amor siempre ha vencido y sus rupturas han terminado en reconciliaciones, por lo que quienes les conocen bien apuestan porque esta vez no será una excepción y pronto se dejarán ver juntos de nuevo presumiendo de su felicidad, aunque en estos momentos su separación sea un hecho.

No es la primera crisis que atraviesan y su entorno confía en que, como en ocasiones anteriores, el amor acabe venciendo. Quienes les conocen apuestan a que pronto se dejarán ver juntos.

Entretanto, la actriz reapareció en un partido benéfico organizado por Richy Castellanos. Ante las preguntas de la prensa, optó por la esquiva y evitó aclarar en qué punto se encuentra su relación sentimental.

En medio del tumulto de reporteros, al ser interrogada sobre si había roto con el artista, lanzó un ambiguo "nooooo". La intérprete prefiere, por el momento, mantenerse al margen de la polémica.