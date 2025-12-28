Los amores de la explosiva Brigitte Bardot: cuatro maridos, un hijo y más de 100 amantes

8 / 15

Su encuentro con el director cinematográfico Roger Vadim marcó el futuro de Brigitte al ser lanzada con gran aparato publicitario en la película Y Dios creó a la mujer, donde bailaba sensualmente encima de una mesa. Vadim conquistó a Brigitte y le propuso casarse a poco de conocerla en 1952, pero los padres de ella no estaban de acuerdo con tan precipitado enlace, ya que apenas tenía 16 años.