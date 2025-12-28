Los amores de la explosiva Brigitte Bardot: cuatro maridos, un hijo y más de 100 amantes
La actriz ha fallecido a los 91 años tras pasar varias temporadas ingresada.
Retirada de toda vida artística y social, quien fuera sex-symbol de los años 50 y 60 vio pasar sus últimos días tranquilos, pendiente de los muchos animales de su finca en la localidad costera de Saint-Tropez.
Simone de Beauvoir analizó la figura de la actriz en su ensayo ‘Brigitte Bardot y el síndrome de Lolita’, considerándola un icono de la feminidad moderna que desafiaba las convenciones, aunque también un producto de las expectativas sociales y de la cultura patriarcal.
Quiso ser bailarina cuando todavía era muy niña, pero luego se sintió atraída por el cine e hizo su debut, sin mayores consecuencias.
Cuentan que en su historial amoroso constaron un centenar de nombres rutilantes de la pantalla y la canción, otros nada conocidos, al menos en España, y se dijo que no le hacía ascos a su intimidad con otras mujeres.
La reina del bikinazo, lo lució como pocas.
Quienes trataron con ella hablaban de una diva caprichosa y autoritaria que obtenía lo que quería. Lo que está claro es que ningún hombre era capaz de decirle que no.
Fue un símbolo de la moderna juventud francesa, desinhibida, alegre, y por qué no, voluptuosa.
Su encuentro con el director cinematográfico Roger Vadim marcó el futuro de Brigitte al ser lanzada con gran aparato publicitario en la película Y Dios creó a la mujer, donde bailaba sensualmente encima de una mesa. Vadim conquistó a Brigitte y le propuso casarse a poco de conocerla en 1952, pero los padres de ella no estaban de acuerdo con tan precipitado enlace, ya que apenas tenía 16 años.
A ninguno de los dos protagonistas de aquel amor loco les importó mucho y continuaron su apasionada relación. Cuentan que Brigitte amenazó a sus progenitores que si le impedían seguir al lado de Roger, metería la cabeza en un horno. El disparate causó efecto. Poco más tarde la pareja contrajo matrimonio, que duró hasta 1957. Bardot tenía una aventura con Jean-Louis Trintignant, su compañero de reparto en la película anterior.
Su segundo marido fue el galán francés Jacques Charrier, con el que se casó en 1959 y cuyo matrimonio duró tres años. Juntos tuvieron al único hijo de la estrella rubia, al que llamaron Nicolas.
Convertirse en madre fue un infierno para ella, tan obsesionada con el físico y sentirse deseada. Bardot confesó que consideraba a su hijo un tumor que se nutría de ella misma y con el que cargaba esperando solo el momento de por fin deshacerse de él. Su relación fue nula y el niño fue criado por su padre.
En 1966 se casó con el playboy, fotógrafo y empresario alemán Gunter Sachs. Durante muchos meses aparecían de fiesta en fiesta, como si no les importara otra cosa en la vida. Sachs se quejaba de que la prensa le llamaba vividor, cuando era un empresario de éxito. Se divorciaron en 1969.
Su cuarto y último marido fue Bernard d'Ormale, con el que estuvo hasta el final de sus días.
Entre sus muchos amantes se encontraba Serge Gainsbourg, otro ser libre que al que, sin embargo, le impuso la belleza de la actriz.
Alain Delon y Bardot tuvieron un romance breve pero muy comentado, marcado por su química y la atención mediática que generaban. Su amistad perduró en el tiempo. Warren Beatty, Jean-Louis Trintignant, Laurent Vergez, Gilbert Bécaud, Bob Zagury, John Gilmore (escritor), Miroslav Brozek (escultor) o Allain Bougrain-duBourg (productor de televisión), también formaron parte de su lista de amantes, que según las crónicas sociales, suma más de 100.