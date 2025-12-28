Rosa Benito y su hija Rosario aclaran por qué Amador Mohedano pasó la Navidad solo en Chipiona

Tras pasar la Nochebuena y el día de Navidad alejado de su familia, las especulaciones sobre la situación de Amador Mohedano no han cesado. Su hija Rosario ya manifestó su deseo de que su padre viajara a Madrid, aunque subrayó que respetaba su decisión.
Este sábado, Rosa Benito y su hija han acudido al partido benéfico organizado por Richy Castellanos a favor de la Fundación Theodora. Allí han querido zanjar la polémica, asegurando que hicieron todo lo posible para evitar que estuviera solo en estas fechas.
Rosa Benito ha sido tajante al respecto: "Mi hija le ha ofrecido su casa veinte mil veces, 'papá voy a por ti, te pago el billete', mi hijo Fernando también". Según la colaboradora, su exmarido no quiere salir de Chipiona y niega que esté solo por falta de apoyo familiar: "Está solo porque quiere estar solo".
Asimismo, Benito confirmó que Amador tampoco asistió al cumpleaños de José Ortega Cano ni a las comuniones de sus nietos por propia voluntad. "No le dio la gana, es respetable, él es feliz así", sentenció, restando dramatismo a la situación.
Por su parte, Rosario desmintió que hayan abandonado a su padre o que existan problemas de convivencia con su madre. La cantante lamentó que se distorsione la realidad: "Él puede venir a mi casa siempre que quiera, no hace falta que sea Navidad".