Bertín Osborne, enamorado de una joven de 28 años: "Es brasileña y tiene ojos verdes"

Bertín Osborne vuelve a copar las portadas de la crónica social tras la revelación, el pasado domingo 28 de diciembre, de una nueva relación sentimental que parece haber devuelto al artista la energía de su juventud. Tras un periodo marcado por la controversia mediática y judicial, Osborne ha sido visto en actitud muy cariñosa con una joven llamada Sofía, quien según los colaboradores del programa Fiesta, se ha convertido en su mayor apoyo en esta recta final de 2023.

Sofía, de 29 años, es una mujer de ascendencia mixta, brasileña y holandesa, que destaca por sus impactantes ojos verdes y una simpatía que ha cautivado al círculo íntimo del cantante. Profesionalmente, la joven se desempeña como comercial en un concesionario de vehículos de alta gama en Marbella, ciudad donde reside y donde habrían tenido lugar algunos de sus encuentros. "Mucha gente me ha ido contando muchos datos sobre esto", destapó Luis Rollán en el espacio de Telecinco. "No es la primera vez que está con esta chica. Esta chica es de origen mitad brasileño, mitad holandesa. Tiene entre veintiocho y veintinueve años, ojos verdes, guapísima, simpatiquísima. Me dicen que, además, él está súper volcado con ella, han estado en el Rocío, en casa de amigos y en la fiesta de Navidad del Turronero, luego la está presentando a sus íntimos y amigos más conocidos".

A diferencia de otras relaciones anteriores que se mantuvieron en la estricta intimidad, en esta ocasión Bertín Osborne no ha ocultado su entusiasmo, presentando formalmente a Sofía a sus amigos más cercanos y llevándola como acompañante a eventos sociales de relevancia, como la reciente fiesta de invierno organizada por el empresario José Luis López 'El Turronero'. Testigos del encuentro, entre ellos Gloria Camila Ortega, han descrito a la joven como una persona educada, respetuosa y extremadamente atenta con el artista.

A pesar de que el entorno cercano describe a un Bertín "enamorado como si tuviera veinte años", el propio cantante ha mantenido su habitual tono defensivo ante la prensa, llegando a calificar de exageradas las afirmaciones sobre su estado sentimental, aunque sin negar en ningún momento el vínculo con la joven. Este nuevo capítulo llega después de un año 2023 de relativa calma tras el acuerdo alcanzado con Gabriela Guillén respecto a la paternidad de su hijo menor, David, quien cumple dos años precisamente esta semana.