Los regalos de Almeida al Papa León XIV en su visita junto a su mujer Teresa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, entregó al Papa León XIV una talla en plata de la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad, y le reiteró la invitación para que visite la capital española, tal y como informó el Ayuntamiento en un comunicado. El encuentro se produjo durante un viaje particular del alcalde a Roma.

La audiencia con el Santo Padre, de unos 20 minutos de duración en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, "ha sido un privilegio" para el regidor.

Se encontró con un Papa "extraordinariamente cercano y cariñoso con Madrid y con los madrileños, conocedor de la ciudad de Madrid". "Le he reiterado la invitación para que pueda venir a visitarnos", desveló.

León XIV y Almeida abordaron en el encuentro "cuestiones que son comunes, desafíos que tiene la sociedad, fundamentalmente la capacidad de mantener la cohesión social, de tratar de no dejar a nadie atrás, la preocupación por los más vulnerables", enumeró el primer edil.

Martínez-Almeida entregó al Papa una serie de obsequios, como una talla en plata de la Virgen de la Almudena, un libro con fotografías de la ciudad, un libro encuadernado con el escudo papal. "Le ha hecho también mucha ilusión unos polvorones de un convento de Agustinas que está en Jerez y también un libro sobre Hakuna, el movimiento musical", dio a conocer el alcalde.

Almeida fue recibido el 18 de marzo de 2023 por el fallecido papa Francisco con motivo de la celebración del cuarto centenario de la canonización de San Isidro Labrador y del Año Santo Jubilar concedido por la Santa Sede a la capital.