Brigitte Bardot será enterrada el 7 de enero en Saint Tropez y no en su finca de La Madrague

El último adiós a la actriz, fallecida este domingo a los 91 años, tendrá lugar el próximo martes en la localidad de la Costa Azul, según ha confirmado la entidad que gestiona su legado.

Las honras fúnebres se desarrollarán en la iglesia de Notre-Dame de l'Assomption, mientras que la inhumación se llevará a cabo en la más estricta intimidad en el cementerio local, situado a orillas del mar.

El icono del cine francés descansará finalmente en el mismo lugar que sus padres y que su primer esposo, el director Roger Vadim. Para facilitar el seguimiento por parte del público sin alterar el orden del servicio religioso, la misa de las 11:00 horas será retransmitida a través de pantallas gigantes instaladas en varios puntos del municipio.

Durante la jornada se había especulado con la posibilidad de que la artista fuese sepultada en su jardín, rodeada de los animales que cuidó en sus últimos años. Sin embargo, esta opción ha quedado descartada al ser imprescindible una autorización específica de la Prefectura que no ha sido concedida.