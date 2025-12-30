Las rupturas amorosas del 2025: repasamos las parejas que dijeron adios al amor

4 / 15

Javier Calvo y Javier Ambrossi

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos artísticamente como Los Javis, se separaron tras 15 años de relación sentimental, en los que se hablaba de que ambos mantenían relaciones paralelas consentidas.Los Javis se comprometieron en septiembre de 2017 durante la premiere de La llamada, cuando Ambrossi pidió a Calvo que se casara con él con los asistentes en el Capitol como testigos.