Las rupturas amorosas del 2025: repasamos las parejas que dijeron adios al amor
Termina 2025 y el año nos ha dejado un buen número de rupturas y separaciones, algunas por sorpresa, otras por infidelidad, que han acaparado un buen número de titulares.
Sara Carbonero y Nacho Taboada
Sara Carbonero y Nacho Taboada, protagonziaron la primera ruptura de 2025. La periodista y el músico no pudieron superar la crisis de pareja que venían arrastrando desde el verano.
Alejandro Sanz y Candela Márquez
Alejandro Sanz y Candela Márquez han decidido poner fin a su relación sentimental, producida apenas unos días después del último cumpleaños del cantante. La separación se ha producido tras algo más de un año de relación y sin que existan terceras personas implicadas.
Kiko Rivera e Irene Rosales
La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales se produjo tras 11 años de relación, 9 de matrimonio y dos hijas en común. Una noticia que sorprendió porque hasta unas semanas antes, la pareja disfrutaba de unas vacaciones en Menorca. Lo que más llamó la atención fue el comunicado oficial de la ruptura que Kiko ha compartido en sus redes sociales.
Javier Calvo y Javier Ambrossi
Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos artísticamente como Los Javis, se separaron tras 15 años de relación sentimental, en los que se hablaba de que ambos mantenían relaciones paralelas consentidas.Los Javis se comprometieron en septiembre de 2017 durante la premiere de La llamada, cuando Ambrossi pidió a Calvo que se casara con él con los asistentes en el Capitol como testigos.
Cayetano Rivera y María Cerqueira
Cayetano Rivera y María Cerqueira, la periodista portuguesa con la que salía desde hacía dos años, rompieron su relación en mayo. Al parecer, el motivo no fue otro que la distancia. "No ha habido terceras personas, ni celos, ni nada por el estilo. Simplemente, un amor que agonizaba a causa del hastío que produce la lejanía".
Lamine Yamal y Nicki Nicole
El futbolista Lamine Yamal y la cantante Nicki Nicole confirmaron su ruptura después de apenas dos meses y medio de relación, despue´s de fuertes rumores de infidelidad qu3e el propio futbolista se encargó de negar.
Irene Urdangarín y Juan Urquijo
Irene Urdangarin y Juan Urquijo pusieron fin a su relación a finales del verano, después de casi dos años juntos. La distancia entre ambos fuedeterminante para que la pareja, que se había integrado en sus respectivas familias y había compartido actos relevantes en los últimos meses, decidiera emprender caminos separados. Una relación marcada por la distancia
Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas
Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas rompieron en julio a pareja rompía su relación pocos días después de la llegada del jinete a Españas tras su paso por Supervivientes y lo anunciaron en redes sociales sin ahondar en los detalles y con la intención de no hacer un espectáculo de la separación.
Miguel Ángel Silvestre y Rebeca Toribio
El actor Miguel Ángel Silvestre y la empresaria Rebeca Toribio pusieron punto y final a su relación, después de dos años, después de decidir tomar caminos separados. Fue la empresaria quién confirmado la noticia en su perfil de Instagram para así poner fin a los rumores de crisis que se apuntaban.
Nicole Kidman y Keith Urban
Nicole Kidman y Keith Urban ponen fin a su matrimonio después de casi dos décadas juntos. Una separación que llegó tres meses después de la celebración de su 19 aniversario de boda, poniendo fin así a una de las parejas más estables de Hollywood.
Chris Martin y Dakota Johnson
Dakota Johnson y Chris Martin rompieron definitivamente en junio de 2025, tras casi ocho años de relación intermitente. Las causas apuntan a diferencias en sus planes de futuro, agendas complicadas y deseo de carreras profesionales separadas.
Orlando Bloom y Katy Perry
Katy Perry y Orlando Bloom se separaron en junio de 2025, tras casi una década juntos y con una hija en común (Daisy Dove), confirmando rumores de crisis previos debido a desgaste, agendas incompatibles y presión profesional.
La relación entre Monica Bellucci y Tim Burton, que sorprendió al mundo del cine en 2022, finalizó en 2025 después de anunciarlo con un comunidado conjunto en el que ambos destacaban el "profundo cariño y respeto mutuo" que mantienen pese a haber optado por caminos distintos.
Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro
Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro terminaron su relación el pasado mes de mayo. Nuria y Juan Pablo anunciaron su compromiso, con foto de la pedida en la torre Eiffel, en septiembre de 2023, después de un año y medio de noviazgo. Sin embargo, dicho enlace se tuvo que posponer porque coincidió con la enfermedad del padre de Nuria.
Manuel Vega y Tana Rivera
Tana Rivera y Manuel Vega pusieron fin a su relación tras casi cuatro años de discreta relación. Su separación fue tan discreta como lo fue su relación.