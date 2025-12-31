Amelia Bono presume de cuerpo fitness y novio en la San Silvestre

Este miércoles se celebró la emblemática carrera popular San Silvestre en multitud de ciudades de España y Amelia Bono, gran aficionada al deporte no se perdió la clásica cita deportiva en el municipio madrileño de Las Rozas. La empresaria quiso despedir el año antes de la cena de Nochevieja con una mañana muy fitness participando en la carrera junto a su novio Álex Reina, al que presentó a principios del mes de diciembre.

Amelia compartió varias fotografías de su jornada en las redes sociales que comenzó con una San Silvestre muy "dura" hasta una preparación antes de entrar a una clase de ciclo en el gimnasio David Lloyd de Aravaca, donde su chico trabaja como monitor. "¡Terminando el año como Dios manda!", escribió llena de motivación junto a un vídeo subido a una bicicleta estática.

La hija de José Bono suele renegar de los medios rosas pero regaló a los fotógrafos un posado junto a su chico demostrando que está muy enamorada. "Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz. Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices", publicó el pasado 8 de diciembre en Instagram para presentarle.

Alejandro es el Coordinador del Club de Running del gimnasio y también imparte clases de bicicleta estática o cycling, disciplina a la que Amelia es adicta, según explica en sus redes sociales. Quienes le conocen dicen de él que es muy simpático, buen profesional y bastante más joven que la influencer, madre de cuatro hijos.

A Amelia solo se le había conocido otro romance desde su separación de Manuel Martos, el hijo de Raphael y Natalia Figueroa. La pareja rompió de manera definitiva en 2024, después de haberse dado una segunda oportunidad. Se desconoce si han firmado el divorcio desde entonces. Lo que sí se sabe es que, aparentemente, se llevan a las mil maravillas y buscan con su buena relación lo mejor para sus hijos.