Concursante de 'Got Talent' y ex de Omar Montes: Kiko Rivera desvela la identidad de su nuevo amor

Kiko Rivera ha decidido romper su silencio y confirmar lo que era un secreto a voces en los mentideros de la crónica social: vuelve a estar profundamente enamorado. Solo cuatro meses después de que se hiciera pública su ruptura con Irene Rosales, el DJ ha utilizado sus redes sociales para presentar a la mujer que le ha devuelto la ilusión, una joven que no es ajena al mundo del espectáculo y que guarda una conexión sorprendente con su entorno más cercano.

La protagonista de esta nueva historia de amor es Lola García, cuyo nombre real es Mayte Villarreal. A sus 38 años, esta toledana de nacimiento ha logrado cautivar al hijo de Isabel Pantoja con algo más que su físico. Kiko, visiblemente emocionado, compartía con sus seguidores una romántica imagen acompañada de una declaración de intenciones en toda regla, asegurando que el destino le ha sorprendido con la "mejor persona del mundo". Según sus propias palabras, camina ahora con "el corazón en paz" al lado de una mujer que posee un "alma increíble" y que hace que su día a día sea más fácil y auténtico.

"No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado", ha escrito Kiko en sus redes sociales. "Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico".

Sin embargo, Lola García no es una desconocida para la audiencia. Su faceta artística la llevó hace un tiempo a participar en el programa 'Got Talent', donde demostró su talento como bailarina y coreógrafa, llegando incluso a ser finalista. Su pasión por la danza es tal que actualmente regenta su propia escuela en Madrid, un centro donde busca transformar su vocación en una profesión para otros. Pero lo que más ha llamado la atención no es solo su paso por el concurso de talentos, sino su pasado sentimental. Según se ha desvelado en programas como 'El tiempo justo', Lola mantuvo una relación sentimental hace unos cuatro o cinco años con Omar Montes, quien fuera cuñado de Kiko Rivera durante su noviazgo con Isa Pantoja y que sigue manteniendo un vínculo profesional y personal con la familia.

Esta conexión cierra un círculo curioso en la vida del DJ, quien parece haber encontrado la estabilidad en alguien que entiende perfectamente los códigos del mundo artístico y mediático. Mientras Kiko pregona su felicidad a los cuatro vientos, todas las miradas se han posado inevitablemente en Irene Rosales. La exmujer del artista, que también ha rehecho su vida junto a un joven llamado Guillermo, ha reaccionado con su habitual madurez. Lejos de entrar en polémicas o mostrar resentimiento, fuentes cercanas a la sevillana aseguran que se encuentra "muy feliz" por el hecho de que el padre de sus hijas haya encontrado de nuevo el amor.

La relación entre los exesposos parece atravesar un momento de calma y cordialidad absoluta. De hecho, recientemente coincidieron en el cumpleaños de su hija Ana, donde se produjo un encuentro natural y amable entre Kiko, Irene y sus respectivas nuevas parejas. Según el director de la revista 'Semana', Jorge Borrajo, Irene desea sinceramente lo mejor para Kiko, entendiendo que su bienestar personal repercute directamente en la felicidad de las pequeñas que tienen en común. Con este anuncio, Kiko Rivera no solo cierra un capítulo convulso de su vida, sino que inicia el 2026 con la promesa de una estabilidad que, según él, nunca antes había experimentado de una forma tan "auténtica".