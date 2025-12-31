La Crónica Rosa elige a su favorita para las Campanadas: "Lo de Pedroche solo son excusas para salir desnuda"

Cada 31 de diciembre, la televisión es un punto de encuentro de millones de personas que esperan juntas la cuenta atrás para el año nuevo. A través de la pantalla, hogares de toda España comparten los últimos minutos del año y las Campanadas de Nochevieja se han convertido en todo un acontecimiento para las cadenas, que compiten por la audiencia con apuestas como el ya tradicional vestido sorpresa de Cristina Pedroche en Antena 3, que este año también se podrá ver en La Sexta para unificar la apuesta del grupo Atresmedia.

En TVE darán la bienvenida al 2026 Chenoa y el dúo musical Estopa, sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que se cayeron en el último momento por motivos de salud del cómico catalán. En cuanto a Mediaset, cuya audiencia se ha desinflado con el paso del tiempo, ha elegido a Sandra Barneda y Xuso Jones para ambas cadenas, Telecinco y Cuatro. Como novedad, los presentadores cambiarán la clásica Puerta del Sol madrileña por el reloj de la iglesia de Sallent de Gállego, en Formigal-Panticosa.

¿Dónde verán las Campanadas los oyentes de esRadio y lectores de Libertad Digital? El debate, como cada año, está abierto. Cristina Pedroche protagoniza precisamente este miércoles la portada de la revista Hola y un día antes, en el programa de Sonsoles Ónega, dio algunas pistas de su estilismo. "Habló de cierta desnudez, ella contó que no puede tener moratones en las piernas (hace poco se hizo un tratamiento de maderoterapia) porque va a haber demasiada piel, que va a ser una mascletá", apuntó Isabel González, presentadora de la Crónica Rosa.

"A mí me encanta. Me tiene pendiente de la pantalla y me gusta ver de qué se viste o de qué se disfraza. Lo que no me gusta es todo el rollo que cuenta. El mensaje para mí no tiene ningún valor. Que se lo ahorrase es la sugerencia que yo le doy y que nos deje disfrutar de su atractivo, desparpajo y esa felicidad que ella quiere transmitir", añadió Isabel. Sin embargo, para Alaska, el mensaje "es el quid de la cuestión".

Beatriz Miranda cree que "esta chica es el día de la marmota". "Entiendo que tenga su público pero yo las voy a ver con Chenoa que siempre me ha gustado su naturalidad. Me da igual que vaya en chándal. Yo iría en chándal oversize, me lo quitaría y saldría con el look de Alejandro de Miguel", bromeó. "Pedroche no me representa como mujer ni me hace gracia. Hay muchas mujeres que no me representan pero me entretienen. Si fuera ella iría en tanga directamente, al final son excusas para salir desnuda y lucir ese cuerpazo (...) Es su día porque el resto del año lo que hace es leer un teleprompter".

Dani Carande no participará en esta batalla por la audiencia y barrerá para casa con las Campanadas de Telemadrid, donde Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, conocida por su participación en el programa El Camping, serán los encargados de despedir el año y dar la bienvenida a 2026.