Mel Gibson y Rosalind Ross se separan tras nueve años de matrimonio

Mel Gibson y Rosalind Ross se han separado después de nueve años juntos, tal y como adelantó la revista People. "Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, fuimos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles", dijo la ya expareja a la citada revista en una declaración conjunta.

El director y actor, de 69 años, y el guionista, de 35, decidieron dejar su relación hace aproximadamente un año, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido la noticia. Su intención es mantener la custodia compartida de su hijo Lars, de ocho años.

La pareja se conoció a través de unos amigos en común en 2014 y pronto comenzaron a salir. El pequeño Lars nació tres años después, pocos días antes de que Gibson fuera nominado al Oscar a Mejor Director por Hasta el último hombre. "¿Qué podría ser más emocionante que escuchar el anuncio de las nominaciones mientras sostengo a mi hijo recién nacido?", dijo Gibson en un comunicado en ese momento.

Además de Lars, Gibson tiene ocho hijos mayores. Comparte a su hija Hannah y seis hijos adultos, Christian, Edward, William, Louis, Milo y Thomas, con su exesposa Robyn Moore , y a su hija Lucia, de 16 años, con la compositora y pianista Oksana Grigorieva , de quien se separó en 2010.

En septiembre de 2024, sus dos hijos menores, Lucía y Lars, acompañaron a su padre en la alfombra roja del estreno de su película Monster Summer en Los Ángeles.

En enero de 2025, Gibson y Ross perdieron su casa de Malibú en los incendios forestales de Los Ángeles. El actor se encontraba trabajando fuera de la ciudad en ese momento, pero su familia y sus animales fueron evacuados sanos y salvos.

"La buena noticia es que los miembros de mi familia, a los que amo, están todos bien, y todos estamos felices, saludables y fuera de peligro. Eso es todo lo que me importa realmente", dijo Gibson durante una aparición el 9 de enero en Elizabeth Vargas Reports de NewsNation.

Gibson trabaja actualmente en La Resurrección de Cristo, la continuación de su drama bíblico de 2004, La Pasión de Cristo. La película se estrenará en dos partes; la primera se estrenará en cines el Viernes Santo, el 26 de marzo de 2027.