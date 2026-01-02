El Cholo Simeone se enamoró de su actual esposa al verla salir del cuarto de baño de un restaurante

El mundo del fútbol registra cada temporada un baile de unos cuantos entrenadores cuando sus equipos no obtienen los triunfos deseados por sus directivos y la afición. El Atlético de Madrid, antaño conocido como "El Pupas" cuando Jesús Gil lo presidía cambiando de "míster" al dos por tres, hace tiempo que es un conjunto más relevante, que suele encabezar los primeros puestos ligueros. Gran parte de ello hay que adjudicársela a su preparador, Diego Pablo Simeone González, argentino de cincuenta y cinco años, popularmente conocido como "El Cholo Simeone". Lleva once años con el club rojiblanco, cumplidos este reciente mes de diciembre, a plena satisfacción de su directiva y la hinchada. Pocos colegas suyos, al menos en España, han permanecido tanto tiempo en su puesto. Parece un milagro. Simplemente que Diego Simeone es, suerte aparte, un extraordinario profesional.

Tres hijos futbolistas de un matrimonio fallido

El entrenador del Atlético de Madrid se ha estrenado hace unos pocos meses como abuelo, a sus cincuenta y cinco años. Quien ha sido padre por primera vez es Gianluca, casado con Eva Bargiela, que han tenido un varón al que han impuesto el nombre de Faustino. El bautizo y la consiguiente fiesta han sido en Buenos Aires, donde el feliz abuelo ha pasado con los suyos las fechas navideñas. Otro de sus descendientes, Giovanni, espera también un niño junto a su esposa, la italiana Giulia Coppini para los primeros días del reciente año nuevo. Simeone tiene otro hijo, Giuliano. Los tres varones son futbolistas profesionales. Proceden del primer matrimonio del "míster" rojiblanco con Carolina Baldini, con quien estuvo unido desde 1994 hasta su divorcio en 2014. Las causas de su ruptura fueron por la intromisión de un tercero en la pareja.

Rehízo felizmente su vida

Simeone superó aquel golpe inesperado en su hogar y rehízo su vida sentimental a poco de separarse. Conoció a la que sería su segunda, actual esposa, Carla Pereyra, de forma casual, como si fuera una escena de cine. Se encontraba Cholo en un restaurante, tuvo necesidad de ir al baño, esperó un rato al estar ocupado y cuando salió de él una atractiva rubia, no se le ocurrió otra cosa que decirle: "Te estaba esperando". Se las ingenió luego para obtener el número de teléfono de la desconocida y en poco tiempo se fueron a vivir juntos.

El romance entre ambos fue "in crescendo". Pero él no podía dar el paso deseado de legalizar su situación amorosa con un nuevo enlace al estar pendiente del divorcio de su anterior matrimonio. No obstante, ya obtenido, prefirió esperar un tiempo y, a los cinco años de convivencia con Carla le pidió casarse, lo que sucedió en 2019.

Carla Pereyra es compatriota de Diego Simeone, natural de Paraná, Argentina, nacida en 1987. Es diecisiete años menor que él. Una mujer activa profesionalmente, que ha ejercido de modelo, galerista experta en arte y últimamente dedicada a una empresa inmobiliaria. No es fácil para una mujer compartir su vida con un entrenador de fútbol, siempre sujeto a tensiones diarias en una profesión inestable, que depende de que el balón entre en la portería contraria del club que defiende. Pero Carla y Diego han sabido hacer compatibles sus trabajos consiguiendo que su hogar sea una balsa de aceite. A su felicidad hay que unir la existencia de las dos hijas de la pareja, Francesca y Valentina, de nueve y seis años, respectivamente.

Llevan residiendo en Madrid muchas temporadas en las que el Cholo se ha afianzado como entrenador del Atlético, un club hoy destacado cuya propiedad ya no es sólo de la familia de Jesús Gil y de su actual presidente, sino compartida con una multinacional norteamericana.

