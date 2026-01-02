Pedroche pone fin a una era con su look y su discurso en las Campanadas: "No fue tan grotesco como otros años"

La despedida del 2025 y la bienvenida al 2026 han quedado grabadas en la historia de la televisión como el momento en que Cristina Pedroche cerró, de forma literal y metafórica, una era. Con un diseño de "suprarreciclaje" o upcycling creado por Josie, la presentadora de Antena 3 lució una pieza única confeccionada a partir de retales y elementos icónicos de sus vestidos de los últimos once años; desde el mikado de sus inicios hasta la armadura dorada o el edredón de la pandemia. Este "vestido-archivo", que además integraba un mensaje de apoyo a los pacientes de cáncer, ha sido anunciado por la propia Pedroche como un fin de ciclo, sugiriendo que tras doce años de metamorfosis ha llegado el momento de clausurar una etapa que cambió para siempre la narrativa del Fin de Año en España.

"El vestido no me decepcionó del todo", ha confesado la presentadora de la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico, acompañada por los periodistas Daniel Carande, Paloma Barrientos y Tico Chao. Para este último, las Campanadas de Pedroche de este año han marcado "el fin de una era": "Para la confección de ese vestido ha tenido que destruir los demás que ha lucido. Ella en la siguiente tendría que salir desnuda entera".

"Yo sabía que ella iba a lucir mucha piel, que iba a lucir algo de lo anterior. Llevaba poca tela que parece que es algo que se le exige. Me chocaron los zapatones", ha explicado Isabel González, destacando el "discurso emotivo" que pronunció antes de las uvas: "El mensaje para apoyar a la asociación española contra el cáncer fue conmovedor, superando con creces al del año pasado sobre la leche materna. En esta ocasión no me pareció tan grotesco o tan siniestro como otras veces".

Frente al maximalismo nostálgico de Atresmedia, Chenoa debutó en la Puerta del Sol para TVE con una elegancia impecable y minimalista que marcó el contrapunto perfecto. Con un vestido blanco de lentejuelas y escote de vértigo diseñado por Alejandro de Miguel en apenas ocho días, la cantante devolvió a la cadena pública un aire de "diva clásica" que, junto a la cercanía de Estopa, logró recuperar el liderazgo de audiencia. Mientras Pedroche se despedía de su propia tradición con una mirada al pasado, Chenoa inauguraba una nueva era para RTVE, demostrando que la sobriedad artesanal y el carisma directo siguen siendo una fórmula infalible para conquistar a los espectadores en la noche más mágica del año: "Chenoa iba muy guapa y Estopa son muy simpáticos y pasará a la historia su frase de 'otra vez a explicar cómo funcionan las Campanadas'. Su éxito reside en su lenguaje de la calle, quizá demasiado".