Yolanda Díaz celebró la Nochevieja por todo lo alto: menú de lujo y cambio de estilismo

Yolanda Díaz dio la bienvenida al 2026 en La Coruña, su ciudad natal, celebrando la Nochevieja en el hotel NH Finisterre, el único establecimiento de cinco estrellas de la ciudad. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social acudió acompañada de una amiga y disfrutó del menú especial de fin de año, con un precio aproximado de 279 euros más IVA por persona, según desvela el diario ABC.

El menú incluía una selección de entrantes de cocina gallega, como pulpo, zamburiñas y empanada, además de bogavante, turrón con foie y jamón ibérico. Como platos principales se sirvieron lubina con almejas y solomillo con setas y foie, y la velada concluyó con postres, las tradicionales uvas, una amplia selección de vinos de la bodega y barra libre para dar la bienvenida a 2026 por todo lo alto.

La ministra asistió al evento con un vestido rojo largo que ya lució el pasado mes de mayo en el Festival de Cine de Cannes, donde destaca un gran escote en la espalda adornado por un colgante dorado. También decidió lucir los mismos pendientes largos de fiesta y recogerse el cabello en un moño. Tras la cena, decidió hacer un cambio de vestuario para continuar con la fiesta. Su presencia no pasó desapercibida entre los comensales y apenas fue abordada durante la cena. "Estuvo tranquila con su amiga", señaló uno de los asistentes al citado diario.

El NH Finisterre es un hotel emblemático de la ciudad y un habitual punto de encuentro de la alta sociedad coruñesa. Entre sus clientes frecuentes figura Amancio Ortega y su familia, que lo utiliza para alojar a personal de Inditex durante los eventos del grupo empresarial.