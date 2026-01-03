Antonia San Juan supera el cáncer que padecía: "Estoy curada"

La actriz no ha podido despedir el año de mejor manera, al anunciar a través de un vídeo de su Instagram, para gritar a los cuatro vientos que el cáncer que padecía en la garganta lo había superado, y que no tenía metástasis. Una noticia que, lógicamente, le ha llenado de ilusión. Ha publicado un mensaje de agradecimiento dirigido al equipo de médicos y enfermeras que le han estado ayudando durante el tiempo que ha durado el proceso.

"El tumor ha remitido, estoy curada, aunque tengo que seguir con un tratamiento para la recuperación. Hay que confiar en la ciencia". Ha defendido que lo que cura es la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, y que los tratamientos alternativos solo deben colaborar con la medicina tradicional. Antonia San Juan, desde que le diagnosticaron la enfermedad, lo hizo público a través de sus redes sociales, y no tuvo ningún problema en contar cómo iba transcurriendo la evolución.

Ha mostrado su apoyo a todas las personas que se encuentren en la misma situación y les ha dado todo su ánimo para que continúen luchando, al igual que lo ha hecho ella, para que consigan superarlo.