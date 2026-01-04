María Pombo y Pablo Castellano, padres de familia numerosa tras el nacimiento de Mariana

María Pombo y Pablo Castellano han dado la bienvenida a su tercera hija, Mariana. La pareja ha compartido la feliz noticia que supone la consolidación de su proyecto familiar apenas unos días después de comenzar el año, un momento clave para ambos.

A través de sus redes sociales, la empresaria ha mostrado la naturalidad que la caracteriza, y ha querido hacer partícipes a sus fans de este momento tan especial publicando tres stories cargados de emoción y naturalidad con una imagen de su bloc de notas y las metas cumplidas para este ciclo: "Parir, sobrevivir".

Además, ha publicado una tierna instantánea de Pablo Castellano besando a la recién nacida.

Con la llegada de Mariana, el matrimonio cumple su sueño de formar una familia numerosa junto a sus otros dos hijos, Martín y Vega. Una noticia que marca el inicio de una nueva etapa vital para la pareja tras más de seis años de sólida relación.