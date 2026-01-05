Ana Peleteiro revela el sexo y el nombre de su segundo hijo

El pasado 24 de diciembre, coincidiendo con Nochebuena, Ana Peleteiro y Benjamín Campaoré, anunciaban que están esperando su segundo hijo en común. Es una de las noticias más felices de la familia, ya que lo anuncian cinco meses después de sufrir un aborto.

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no?", anunciaban con una tierna fotografía de los dos junto a una ecografía del nuevo bebé. "Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad", escribían recordando y vinculando emocionalmente con el "angelito en el cielo" que perdieron meses atrás, pues a mediados de 2025, Peleteiro hizo público que había sufrido un aborto.

Tras dar la bienvenida al que promete convertirse en uno de los años más especiales de su vida, el 2026, la gallega ha desvelado el sexo y el nombre de su segundo hijo, un niño al que han decidido llamar León.

"Te deseamos antes de conocerte, te amamos antes de tocarte y ya has conseguido cambiar nuestro mundo. León, eres el latido que faltaba en nuestras vidas. Te esperamos, nuestro niño precioso, llenito de luz, amor y paz", escribía la pareja en sus redes sociales.

La atleta ha confesado que "en principio iba a ser niña y luego nos enteramos de una forma surrealista de que iba a ser niño. Fue un shock. Un shock increíble, maravilloso. Es un sueño tener la parejita, ver a tus hijos en ambos géneros. A mí me hace mucha ilusión, estamos muy contentos".

Ana ha explicado que "es un nombre de origen francés. Igual que pusimos un nombre gallego a Lúa, queríamos uno en francés y sin duda el que más me gustaba era León. Lo único por lo que hemos tenido un poco de dilema es porque en francés, el nombre en sí, nos rallaba que se escribe con tilde en la E y para que suenen igual tiene que llevar tilde en la O. Finalmente le hemos puesto la tilde en la O porque como el nombre es en España, para que suene así".

"Es la rayada de todas las parejas en las que el padre y la madre son de países diferentes. Es complicado un nombre que ambas familias lo digan bien", ha sentenciado.