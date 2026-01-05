Gloria Camila carga contra Ana María Aldón y pide sacar a Ortega Cano de la "guerra mediática"

Gloria Camila ha decidido romper su silencio y dar un paso al frente en la disputa pública que mantiene con Ana María Aldón. La hija de José Ortega Cano se ha sentado en el plató del programa Fiesta para exigir que se detenga la retransmisión televisada de los conflictos familiares, recordando que siempre ha mantenido la misma postura: ya en el pasado reprendió a su primo por hablar de asuntos domésticos ante las cámaras, sosteniendo que "las cosas de casa se hablan en casa".

La joven ha querido salir en defensa del torero, asegurando que su padre "no quiere discusiones" y que la exposición constante en los medios le está pasando factura emocional. Gloria Camila ha lamentado que, mientras el diestro opta por el silencio y el sufrimiento en privado, la diseñadora ocupe su tiempo "todas las tardes hablando en platós", lo que considera el verdadero origen del malestar de su progenitor.

En su intervención, la colaboradora ha marcado distancias con el tono empleado por su exmadrastra, denunciando que desde el entorno de Aldón se han "insinuado cosas muy fuertes". Gloria ha subrayado la diferencia moral entre quienes buscan "hundir a la gente" y quienes actúan desde el respeto y la intimidad. Por ello, la familia intenta blindar a Ortega Cano para que no le lleguen informaciones sobre paternidad o vestidos que no le hacen "ningún bien".

Asimismo, ha querido desmentir la narrativa sobre la crianza del hijo que tienen en común, reivindicando el papel de la familia paterna. Gloria Camila ha aclarado que "aquí todos se mueven y colaboran para que se haga el intercambio de José, tanto ella como nosotros. Es un fifty-fifty, no siempre. Hay que ser justa y alabar a la otra parte. La otra parte, nosotros, también lo facilitamos", reivindica.

Finalmente, ha desmentido la versión de una relación fluida entre los ex cónyuges. Según su testimonio, Ana María Aldón no tiene contacto directo con Ortega Cano, sino que toda la comunicación se filtra a través de Marina, quien ejerce de intermediaria necesaria ante la nula interlocución entre ambos.