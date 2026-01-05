Nuevo comunicado de Ilia Topuria: desmiente haber sido llamado a declarar por violencia de género

Los famosos se vuelcan con Venezuela desde Carlos Baute, Virginia Troconis, Yvonne Reyes o Fabiola Martínez o Aurelio Manzano. De momento están felices, pero con cautela y prudencia, esperando los siguientes pasos ya que muchos tienen familiares en el país. No ha faltado tampoco el apoyo de artistas nacionales como Miguel Bosé o Alejandro Sanz.

Comenzamos el año como lo terminamos, con Irene Rosales haciendo resumen de su año sin mencionar a Kiko Rivera, pero sí a Guillermo, su novio desde hace apenas tres meses. Mientras, Paquirrín y Lola García hacen vida de pareja y se han dejado ver comprando petardos y pienso para perros. Lola es actriz, bailarina, coreógrafa y dirige su propia escuela de danza, que se encuentra en Villaviciosa de Odón.

Ilia Topuria atraviesa por uno de los momentos más delicados de su vida a causa de su turbulenta y polémica separación de Giorgina Uzcátegui, con la que tiene una hija de un año y medio en común. Topuria ha emitido un comunicado para desmentir las últimas informaciones publicadas, por las que tiene que acudir al juzgado el próximo día 7.

La comparecencia no es por un tema de malos tratos, sino por un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de su hija, a la que lleva cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones, como afirma en su comunicado.

Juan Carlos I cumple hoy 88 años. Lo celebrará con sus hijas y algunos de sus nietos, entre los que se encuentran Juan Urdangarín y Sofía Khan, en la que es su presentación oficial ante la familia.

El príncipe Harry de Inglaterra gana la batalla por la seguridad en el Reino Unido ya que la justicia ha determinado que Harry podrá recuperar la seguridad y la protección policial cuando vuelva al Reino Unido. El príncipe deberá informar a la policía Metropolitana de sus desplazamientos 30 días antes de su llegada y cada viaje se evaluará de forma individual para determinar el nivel de amenaza.