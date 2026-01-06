Almoguera y Paola Olmedo, en guerra total por el dinero y la privacidad de su hijo

La relación entre José María Almoguera y Paola Olmedo, que tras su separación en la primavera de 2024 parecía mantenerse en términos cordiales, ha entrado en una nueva fase de enfrentamiento público. En los últimos días, ambos han intercambiado reproches a raíz del retraso en la firma de su divorcio, con versiones contrapuestas sobre las causas que lo impiden.

El pasado 2 de enero, José María Almoguera se sentó en el plató del programa ¡De Viernes! para explicar por qué el proceso de divorcio aún no se ha cerrado. Según relató, existen dos puntos que siguen sin resolverse: una cláusula relacionada con la privacidad del hijo que tienen en común, Marc, de dos años, y un asunto económico pendiente entre ambos.

En relación con el menor, Almoguera aseguró que su exmujer pretende incluir una condición por la que él sería responsable si el niño apareciera en algún medio de comunicación, incluso sin su consentimiento. Además, afirmó que Paola Olmedo no le habría devuelto una cantidad de dinero que, según él, le prestó para iniciar un negocio.

La respuesta de Paola Olmedo

Tras la entrevista, Paola Olmedo respondió en exclusiva ante las cámaras de Europa Press. La esteticien negó haber recibido el dinero mencionado por su exmarido y afirmó contar con pruebas que respaldan su versión. "Nunca pensé que íbamos a llegar a esto. Hay que arriesgarse mucho para soltar todo lo que suelta", declaró.

Olmedo sostuvo que Almoguera estaría "mezclando demasiadas cosas" y defendió que duerme tranquila con su conciencia. En sus palabras, señaló que "ni el tan malo es tan malo, ni el tan bueno tampoco es tan bueno", sugiriendo que la situación no responde a un único responsable.

El contraataque de Almoguera

Lejos de rebajar el tono, José María Almoguera reaccionó a las declaraciones de su exmujer manteniendo su postura. Aunque reconoció que le habían "sorprendido" sus palabras, aseguró que Paola Olmedo está utilizando "excusas" para retrasar la firma del divorcio.

El nieto de María Teresa Campos insistió en que la documentación existe y que su versión se apoya en hechos verificables. "La verdad no se dice, se escribe y está todo por escrito", afirmó, dejando claro que, según él, los desacuerdos pendientes constan de forma formal y documentada.

Discrepancias sobre el entorno familiar

Entre los puntos de fricción mencionados por Almoguera se encuentra también una cuestión relacionada con su familia. El hijo de Carmen Borrego dio a entender que dispone de pruebas para sostener que fue Paola Olmedo quien envió una fotografía de su hijo para que su abuela lo conociera, contradiciendo así la versión de la uruguaya.

Este nuevo cruce de acusaciones se suma a una cadena de declaraciones públicas que han ido elevando la tensión entre ambos desde finales de 2024, alejándose del clima de discreción que habían mantenido tras su separación.

Un divorcio aún sin fecha

Por el momento, el divorcio entre José María Almoguera y Paola Olmedo continúa sin una fecha cerrada para su firma definitiva. Ambas partes sostienen versiones opuestas sobre los motivos del bloqueo y aseguran contar con pruebas que respaldan sus afirmaciones.

Mientras tanto, el conflicto ha trascendido al ámbito mediático, con declaraciones cruzadas que apuntan a que la resolución del proceso legal sigue condicionada por desacuerdos sobre el hijo que tienen en común y por cuestiones económicas aún sin resolver.