El delirio de un exsenador de Compromís: denuncia a Fran Rivera por pedir una intervención militar de Trump en España

Carles Mulet, exsenador de Compromís, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Castellón contra el torero Francisco Rivera por supuestamente sugerir al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que realice en España una operación similar a la llevada a cabo en Venezuela, que ha culminado en la detención y puesta a disposición judicial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, Fran Rivera daba las gracias a Trump por haber "puesto la primera piedra para liberar a un país maravilloso" y haber capturado a Maduro, "un narcoterrorista asesino y cobarde que lleva tiempo reprimiendo y abusando de su pueblo, un dictador con todas las palabras". Acto seguido, pedía: "No pare ahora, hay que seguir, mire acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina". "Hay muchos con una cara muy rara que huele a chamusquina", insistió, sin dar nombres ni explicar a qué se refería.

En un mensaje publicado en la red social X, Mulet compartió varios pantallazos de una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Castellón en el que se hace eco de estas declaraciones, que bajo su punto de vista podrían ser constitutivas de los delitos de traición, provocación, proposición o conspiración para delinquir, provocación de delitos contra el orden constitucional, agravante de publicidad, detención ilegal, delito contra las instituciones del Estado y amenazas graves.

Cómo registrar un escrito en la sede electrónica dirigido a la Fiscalía contra Fran Rivera y Vito Quiles ✅ Es un trámite gratuito

✅ No tiene ningún coste ni tasa

✅ La plantilla ya está preparada: solo hay que rellenar tus datoshttps://t.co/vQbGX7rULP — Carles Mulet Garcia (@carlesmulet) January 6, 2026

Mulet argumenta que, con su mensaje, Rivera "aplaude y legitima" una "intervención militar extranjera contra un Estado soberano", agradece de forma "directa" a un "jefe de Estado extranjero" y realiza una "instigación expresa a que dicha actuación no se detenga y se proyecte hacia España".

Fran Rivera se defiende

Tras una oleada de críticas por las que se ha visto obligado a poner privado su perfil de Instagram, Rivera se defendió en el programa de Cuatro En boca de todos. "Es muy triste todo esto, Nacho, y es muy serio. Es muy serio que hayan cogido lo que yo he dicho para decirme que yo estoy incitando a que Estados Unidos invada España. Eso es de una mente completamente enrevesada y una mente con muchos problemas", declaró el torero durante una conexión en directo.

El hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri confesó que se alegra porque al fin los venezolanos se liberan de las atrocidades vividas en su país. Sin embargo, quiso dejar claro que "por supuesto que en este caso no estaba hablando de Pedro Sánchez". "Lo que sí hablo, que a mí me parece tan terrible, es tanto una dictadura como el que se beneficia de una dictadura. Aquí parece, o dicen muchos medios de comunicación, que ha habido incluso algún partido político, políticos o expolíticos que han estado cobrando dinero de esta dictadura", añadió, una vez sin dar nombres ni confirmar, como el presentador le preguntó, si se refería a José Luis Rodríguez Zapatero.