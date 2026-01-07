La Oreja de Van Gogh se pone cursi con Amaia Montero para acallar las críticas

La Oreja de Van Gogh quiere demostrar que su regreso a los escenarios con Amaia Montero al frente va a ser todo un acontecimiento. Tras la polémica salida de Leire Martínez y la comentado actuación de Amaia durante la Nochevieja de TVE, las críticas no han hecho más que crecer. El grupo presentó su nueva canción Todos estamos bailando la misma canción y la actuación, un playback en toda regla, no convenció del todo a los fans.

Ahora, los integrantes del grupo Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde han compartido un comunicado en redes sociales para homenajear a la cantante donostiarra y gritar a los cuatro vientos lo felices que están de su regreso después de 18 años separados. "Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero", comienza diciendo una carta de lo más cursi con la que ponen por las nubes a Amaia.

"Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas. Y si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida", dice el mensaje al que acompaña una imagen de la vocalista con el impactante look con una voluminosa capa blanca acolchada tipo edredón con el que sorprendió el 31 de diciembre.

Reconociendo que la artista también es "cabezota como ella sola" y que tiene "un carácter más complicado que verle la sombra al viento", aseguran que "sin embargo, tiene un corazón gigante y de gominola". "Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo. Te queremos mucho Amaia Montero Saldias", concluye.

La próxima gira les llevará a recorrer España a lo largo de 2026 y las entradas se agotaron en cuestión de horas después de salir a la venta, por eso quieren dejar de lado las críticas y centrarse en ser una piña. La propia Amaia contestó al mensaje después, aunque ya ha quien sospecha que se lo escribió ella misma. "Leer vuestras palabras ha sido como mirarme en un espejo amable, de esos que no juzgan, que entienden incluso lo que una aún no sabe explicar. "Conectar de verdad es un regalo raro y sentirlo con vosotros es algo que guardo muy dentro. Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, sólo con la certeza del amor, de la música, del acompañarnos, del reírnos sin darnos cuenta y de caminar aunque no sepamos muy bien hacia dónde. Eso, para mí, es hogar", confesó.

"No soy fácil, lo sé", admite, "pero si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros, que sabéis ver con ternura incluso lo complejo y queréis sin pedir que nada cambie" añade, agradeciendo "el amor y ese 'contigo' que lo hace todo único". "Yo también os quiero. mucho (como todo el cielo y todo el mar). Y celebro cada día haber coincidido en esta vida", concluye, dejando entrever que no ha podido tomar una decisión mejor que volver a La Oreja de Van Gogh casi dos décadas después de su marcha.