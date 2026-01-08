La tajante respuesta de Joaquín Prat a quienes cuestionan su paternidad con Alexia Pla

El presentador Joaquín Prat ha comenzado el año 2026 en el centro del foco mediático, no por su labor periodística en Mediaset, sino por el anuncio de su próxima paternidad junto a su pareja, la enfermera y empresaria Alexia Pla. Tras compartir la noticia el pasado 31 de diciembre con una emotiva imagen en redes sociales bajo el lema "Todo en un latido", el comunicador ha aprovechado su regreso a los platós esta semana para abordar de forma extensa las reacciones que ha generado su decisión de volver a ser padre a los 50 años.

La noticia ha sido recibida con una mezcla de felicitaciones y comentarios escépticos en el entorno digital. Mientras sus compañeros de programa y gran parte de su audiencia celebraban la llegada del que será el segundo hijo para el periodista —quien ya tiene un niño de diez años de su anterior relación con Yolanda Bravo—, otros sectores han cuestionado la oportunidad de iniciar una crianza superada la barrera de los cincuenta. Algunos usuarios en redes sociales han llegado a utilizar el apodo de "Papuchi" para referirse a él, una etiqueta que el presentador no ha dudado en recoger con humor y firmeza durante su intervención en el espacio televisivo Vamos a ver.

Prat, lejos de mostrarse afectado por las críticas, ha respondido con una seguridad tajante sobre su estado físico y anímico para afrontar este nuevo reto. El periodista ha asegurado ante las cámaras que tiene "fuerza de sobra" para hacerse cargo del bebé, destacando que, a pesar de que cumplirá 51 años poco antes o después del nacimiento, se siente con la energía necesaria para repetir la experiencia. "Aquellos que ya me llaman 'Papuchi', que no se preocupen, que 'Papuchi' tiene mucha guerra que dar todavía", sentenció con una sonrisa, restando importancia a los prejuicios sobre la edad en la paternidad.

En un tono más profundo y espiritual, el presentador ha definido este embarazo como una "bendición de Dios" y un "regalo maravilloso", subrayando que se trata de un bebé "muy buscado" que la pareja llevaba intentando concebir desde hace tiempo. Aunque ha preferido mantener cierta discreción sobre el sexo y el nombre de la criatura, sí ha revelado que su entorno más íntimo ya conoce estos detalles y que la gestación de Alexia Pla se está desarrollando sin complicaciones. Con planes de boda también en el horizonte para este 2026, Joaquín Prat cierra así el debate sobre su vida privada, blindando su felicidad familiar frente a los comentarios externos y reivindicando el derecho a vivir la paternidad con plenitud en cualquier etapa de la vida.