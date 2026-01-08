María Pombo y Pablo Castellano reaparecen tras la polémica por conducir a 140 km/h con su recién nacida

El pasado 4 de enero María Pombo y Pablo Castellano abandonaron el hospital con su tercera hija recién nacida en brazos asegurando que el parto había sido "soñado" y que con ella cierran una etapa familiar "de la mejor manera", pero lo que no sabían que la polémica tardaría poco en llegar.

Minutos más tarde, la influencer compartió con su comunidad de seguidores la vuelta a casa desde el coche y en el vídeo se apreciaba que su marido conducía a 140 km/h. Una polémica que se ha hecho viral en redes sociales y que no han tardado en comentar sus haters.

4 de enero y ya tenemos al padre del año ✨🤩 pic.twitter.com/EVOHA3qm97 — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) January 4, 2026

Sin embargo, el matrimonio se dejó ver recientemente ante las cámaras por el centro de Madrid y aseguraron que están "en una nube" y que han hecho caso omiso a todos los comentarios negativos que han recibido por este suceso.

La influencer desveló que "estamos súper bien", que Mariana es "más mona y un angelito" y que sus hermanos la han recibido de forma entrañable: "Increíble, están felices los dos y Martín un súper hermano mayor, Vega no se entera tanto, pero es un juguete para ella".

En cuanto a las críticas, María dejó claro que "estamos tan felices que no tenemos nada que decir, estamos en una nube" y de esta manera evitó hacer cualquier comentario al respecto para no alimentar la polémica.