Montealto, la residencia de Rocío Jurado, transformada en un chalet moderno no apto para fetichistas

Hola recupera a Gigi Sarasola, personaje de los 90, con motivo de su boda

Hola dedica 21 páginas a la boda de Gigi Sarasola, que se ha celebrado en Punta Cana coincidiendo con las Navidades y que ha congregado en el Caribe a 150 amigos de los novios, entre ellos las señoras que aparecen en la primera página. La revista dedica la portada completa a este casorio, a pesar de que Gigi es uno de esos personajes que muchos habíamos olvidado, pero que ahora vuelve a la actualidad rosa por la misma razón que siempre: su estado sentimental.

Cuenta la publicación que Fernando "Gigi" Sarasola y Sara Zaldívar, su flamante esposa, son novios desde hace diez años. Y eso que se conocieron en el cambio de siglo en la noche madrileña. Él era entonces una estrella de la hípica, pero sobre todo había sido el novio de Marta Sánchez y de Penélope Cruz.

Un cuarto de siglo más tarde, han unido sus vidas de manera oficial con sus dos hijos como padrinos. La novia ha lucido cinco diseños y ha tenido entre sus invitadas a Mar Flores, Samantha Vallejo Nágera, Mónica Sada, y Ana Bono, la hija más discreta, según Hola, del que fuera ministro socialista José Bono, y que siempre se rodea de la flor y nata; así como a la soprano Angélica de la Riva, quien, ya que estaba allí, amenizó la ceremonia con sus cánticos.

Cristiano y Georgina se compran una casa que parece la terminal de un aeropuerto

Semana se ha hecho con las fotografías de la mansión que Cristiano Ronaldo se acaba de construir en Portugal. Ya ostenta el título de "la más grande del país", está valorada en 25 millones de euros, tiene más de 5.000 metros cuadrados y un parking que ya quisieran muchos Mercadonas.

Está ubicada en Cascais, y además tiene piscina exterior e interior, cine, griferías de oro macizo y un mural de Louis Vuitton diseñado especialmente para ellos. No tienen problemas de dinero, porque dice Semana que el futbolista se ha gastado diez millones de euros en dos villas en el mar Rojo que le han caído a Georgina Rodríguez como regalo de Navidad.

Tamara e Íñigo se centran en los negocios este 2026

La portada de Diez Minutos tiene como protagonistas a Tamara Falcó e Íñigo Onieva con una fotografía de archivo en la que vemos a la pareja muy sonriente posando en un photocall y un titular: "sus nuevos retos para 2026".

Después, en páginas interiores leemos que este año será para ellos "todavía más frenético" que el anterior. Sobre todo en lo profesional. Íñigo Onieva va a seguir ligado a Casa Salesas, el restaurante que abrió en 2025, aunque de forma minoritaria. Ahora necesita tiempo para dedicarse a su nuevo proyecto: un selecto club privado para empresarios y millonarios ubicado en el barrio de Salamanca, en Madrid. Concretamente en el local que ocupó la famosa peletería de Elena Benarroch.

Tamara Falcó por su parte ha renovado sus contratos de representación de firmas como Pedro del Hierro, marca para la que diseña su propia línea de moda aunque no sepa dar ni una puntada, o Sisley, la compañía de belleza de lujo. Pero lo mejor es que, leemos en la revista, la hija de Preysler podría estar negociando su participación en un nuevo talent show, se supone que en Antena 3, la cadena en la que colabora.

Anabel Pantoja y David despiden el año juntos apartando cualquier rumor de crisis

Semana publica varias fotos exclusivas en las que vemos a Anabel Pantoja disfrutando de la playa de Gran Canaria con David Rodríguez, el padre de su hija y el hombre con el que comparte su vida. Sin señales de que haya entre ellos una profunda crisis, como apuntan varios medios.

Lo que sí da por hecho la revista es que David Rodríguez no se habla con Merchi, la madre de la influencer.

En las imágenes vemos a la pareja disfrutando del mar y de su hija, que ya empieza a dar sus primeros pasos.

Lecturas se derrite con la reina Letizia y su bajo nivel de gasto

Lecturas presume desde su portada de reina trabajadora y austera. La revista hace referencia a "un estudio internacional" para explicar que nuestra soberana ha sido la que más actos ha protagonizado y menos gasto ha tenido. Lo vende como exclusiva, porque aquí ya a cualquier cosa le llaman exclusiva.

El "estudio internacional" ha sido sacado de la web Ufo No More (unidentified fashion object), que es una página abierta al público que recoge lo que cuentan los blogueros sobre la ropa que visten los representantes de las monarquías de todo el mundo. Por ejemplo, acaban de publicar que la blusa de seda plisada que vistió la reina Letizia en la Pascua Militar es de Nina Ricci y que los pendientes que estrenó son los de oro blanco y diamantes de Tous. La página nos ofrece incluso la posibilidad de comprarlos en cómodos plazos por 1.400 euros redirigiéndonos a la página de la joyería catalana.

Según Ufo No More, Letizia Ortiz es la "queen" más ahorradora, porque ha gastado en 2025 un total de 45.000 euros en prendas nuevas, 12.000 menos que en 2024. Además, fue la reina más curranta, porque trabajó 121 días el año pasado.

Montealto, la residencia de Rocío Jurado, transformada en un chalet moderno no apto para fetichistas

Semana ha tenido acceso a la reforma de Montealto, la casa en la que Rocío Jurado vivió sus mejores y peores momentos. Allí comunicó a los periodistas que tenía cáncer, allí se enfrentó a su hija para que no se marchara y allí congregó a sus mejores amigos para cantar y bailar con ellos hasta el amanecer.

Ahora, la casa ha sido remozada completamente y poco queda del antiguo chalet de La Moraleja. La residencia se vende por 12 millones de euros y tiene una superficie de 1.000 metros cuadrados sobre una parcela el triple de grande. La construcción se ha revalorizado con la reforma y con la subida de precios, ya que su propietario la compró por 3,4 millones de euros.

La escalera en la que posaba Rocío Jurado para sus exclusivas ya no es de mármol blanco y negro sino de cristal, y el tablao flamenco ha sido sustituido por una sala de cine. La piscina interior mantiene su forma pero ha sido totalmente reacondicionada. La vivienda ya no es apta para fetichistas...

Cóctel de noticias

Susanna Griso y Luis Enríquez disfrutan de la nieve con los siete hijos que suman entre los dos. Varias revistas, entre ellas Hola, publican varias imágenes de su estancia en la estación invernal de Garós, en la ruta del alto Arán del Pirineo catalán. El próximo 25 de junio, la pareja se casará en una playa de la Costa Brava con sus hijos como padrinos.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy despiden el año en el Caribe. La pareja aparece en Semana en bañador disfrutando del sol tras sus meses más difíciles, después de que el político haya pasado unos días en la cárcel de La Santé en París.

Lola García ya es carne de portada. La nueva novia de Paquirrín, que parece una novia vieja porque en apenas una semana hemos visto decenas de imágenes suyas, ya se pasea con el hijo de Isabel Pantoja por las revistas.

Isabel Preysler, anfitriona de la Navidad. La filipina no solo recibe en los anuncios. Vemos en Hola que la familia ha compartido mesa y mantel estas fiestas con los Onieva y los Verdasco, madres y hermanos incluidos. Todos ellos posan con media docena de perros en una mesa presidida por Isabel en la que estuvieron Tamara Falcó, Ana Boyer e incluso Carolina Molas.