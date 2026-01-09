En una de las entrevistas más esperadas de la temporada, María José Campanario visitó anoche el plató de El Hormiguero para hablar sobre su participación en la nueva temporada de El Desafío. Tras años de un perfil mediático bajo y un blindaje casi total sobre su vida privada, la odontóloga se sentó frente a Pablo Motos para mostrar su faceta más humana, alejándose de los titulares de la prensa del corazón para centrarse en su salud, su familia y su presente junto a Jesulín de Ubrique.

Desde el primer minuto, Campanario se mostró cómoda, aunque visiblemente emocionada por el cálido recibimiento del público. La entrevista no solo sirvió para repasar su trayectoria, sino también para poner voz a una lucha silenciosa que mantiene desde hace años: la fibromialgia.

El peso de su enfermedad

Uno de los momentos más profundos de la noche llegó cuando Motos abordó el tema de la salud. María José, que padece fibromialgia desde hace décadas, habló con una crudeza necesaria sobre cómo esta dolencia condiciona su día a día. "Hay días en los que no te puedes levantar, en los que el simple roce de la sábana te quema. Pero he aprendido a vivir con ello, a no dejar que la enfermedad me defina por completo", confesó la invitada.

Campanario destacó la importancia de la salud mental en procesos de dolor crónico, subrayando que ha necesitado herramientas psicológicas para afrontar las crisis más agudas. "He tenido momentos de mucha oscuridad, pero siempre he buscado la luz para seguir adelante por los míos", añadió.

Jesulín, su pilar

Como era de esperar, la figura de su marido, Jesulín de Ubrique, sobrevoló la conversación. Con una sonrisa cómplice, María José describió al torero no solo como su compañero de vida, sino como su mayor apoyo en los momentos de vulnerabilidad. "Jesús es el hombre más positivo que conozco. Él ha sido mi roca. Cuando yo no podía más, él tiraba de mí con una energía que a veces ni yo misma entendía", explicó emocionada. La odontóloga también bromeó sobre la faceta más cotidiana del diestro, revelando que, tras décadas de relación, siguen manteniendo una química envidiable. "Nos reímos mucho, y creo que ese es el verdadero secreto de que sigamos aquí después de tanto tiempo", señaló, asegurando que a veces se les ha tratado con crueldad.

Tras el nacimiento de su tercer hijo en común, Hugo, la pareja decidió mantener un nivel de privacidad mucho más estricto. María José defendió su derecho a elegir cuándo y cómo aparecer en los medios, explicando que su prioridad absoluta es la estabilidad de su entorno familiar. "He pasado por etapas de mucha presión mediática, algunas muy injustas. Ahora elijo mis batallas. Mi prioridad es mi familia y mi trabajo como odontóloga, que es lo que realmente me apasiona", afirmó con rotundidad.

Un cierre lleno de optimismo

La entrevista concluyó con una María José Campanario renovada, participando en los juegos de las hormigas Trancas y Barrancas y demostrando un sentido del humor que muchas veces ha quedado eclipsado por las polémicas de terceros. Al despedirse, dejó un mensaje de esperanza para quienes, como ella, enfrentan enfermedades invisibles o juicios públicos constantes: "La vida es demasiado corta para vivirla a través de los ojos de los demás. Hay que encontrar la paz en uno mismo y rodearse de la gente que te quiere de verdad".