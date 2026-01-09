¿Qué fue de Leelee Sobieski, la actriz que abandonó su prometedora carrera en Hollywood?
La actriz abandonó la actuación en 2012 porque no soportaba el estilo de vida de la grandes estrellas.
Leelee Sobieski tenía una de las carreras más envidiables de Hollywood para una actriz de su edad. Estrella en los 90 y los 2000, participó en algunas de las producciones más importantes de la época y parecía destinada a convertirse en una leyenda, pero poco a poco se fue alejando de la frenética vida de la meca del cine. ¿Qué fue de ella?
Nacida en Nueva York en1983, hoy tiene 42 años y se retiró hace 15 años tras trabajar junto a actores como Tom Cruise, Josh Harnett o el fallecido Paul Walker. Muchos hablaban de ella como "la nueva Helen Hunt", incluso por su parecido físico.
Fue descubierta por un cazatalentos y aunque hizo la audición para Entrevista con el vampiro, sus primeros trabajos fueron más sencillos, tanto en televisión como para películas estrenadas en la pequeña pantalla.
Tras participar en la comedia de Jungla a jungla, su primer gran papel fue Deep Impact (1998) junto a Elijah Wood, todo un taquillazo que la catapultó a la fama.
La comedia romántica Nunca me han besado (1999), junto a Drew Barrymore.
Su interpretación de Juana de Arco (1999) le valió la nominación al premio Emmy y el Globo de Oro, convirtiéndose en la actriz más joven en dar vida a la heroína francesa.
Eyes Wide Shut (1999), dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman.
Aquí en la tierra (2000), película por la que fue nominada al Teen Choice Award.
Nunca juegues con extraños (2001), junto a Paul Walker.
Tras participar en proyectos más independientes y discretos en cine en televisión, en 2012 decidió dejar la actuación. No hubo escándalos, romances polémicos ni grandes titulares, solo un deseo de cambiar de aires.
En 2009 comenzó con el que hasta hoy es su marido, el diseñador Adam Kimmel, con el que se casó un año más tarde. Sus apariciones en alfombras rojas y photocalls junto a Leelee eran habituales hasta que un día dejaron de acudir. Se casaron en Italia en 2010.
Juntos han formado una familia a la que se dedican por completo. Su hija mayor, Louisanna Ray, nació en 2009, mientras que su hijo Martin nació en 2014.
Años más tarde reconoció que dejó la interpretación porque no le gustaba el estilo de vida de los actores y actrices de Hollywood.
La presión mediática, el control que ejercía la industria en su vida y que Hollywood estuviera tan centrado en "vender sexo", tal y como explicó a la revista Vogue, hicieron que tomara la decisión de abandonar su carrera como actriz.
Cuando se convirtió en madre, se dio cuenta de que para ella la actuación nunca valió la pena.
Ahora vive una vida muy tranquila dedicada a su familia, ayudar a su marido y exprimiendo al máximo su faceta como artista, una vida que no cambiaría por nada.
Leelee Sobieski es pintora y exhibe sus trabajos en diferentes galerías. Todos los comparte en su perfil de Instagram, donde tiene puesto el apellido de su marido: Leelee Kimmel.