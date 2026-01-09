¿Qué fue de Leelee Sobieski, la actriz que abandonó su prometedora carrera en Hollywood?

1 / 17

Leelee Sobieski tenía una de las carreras más envidiables de Hollywood para una actriz de su edad. Estrella en los 90 y los 2000, participó en algunas de las producciones más importantes de la época y parecía destinada a convertirse en una leyenda, pero poco a poco se fue alejando de la frenética vida de la meca del cine. ¿Qué fue de ella?