Rocío Flores rompe su silencio tras la condena a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid

Rocío Flores hablará esta noche en "De Viernes" para contar cómo le afectó que se revelasen secretos sobre su vida en el documental de su madre. Una entrevista que llega tras la sentencia del pasado 27 de noviembre, en la que la Audiencia Provincial de Madrid condenó a los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid a dos años de prisión y otros dos de inhabilitación profesional, además de 200.000 euros de indemnización a favor de Rocío Flores, por un delito de revelación de secretos.

Según la web de la cadena, Rocío Flores se rompe y cuenta lo que ha supuesto la decisión judicial, que ha reconocido una grave vulneración de su intimidad. Además, relatará el dolor y el sufrimiento vivido durante años y las consecuencias psicológicas que ha acarreado toda esta situación. También hablará por primera vez del encuentro el pasado verano con su madre durante el juicio.

"La nieta de Rocío Jurado relatará el infierno vivido durante estos últimos años, en los que ha visto su vida expuesta y en los que ha recibido duras críticas mientras se mantenía en silencio".

Ha fallecido Philippe Junot en Madrid, a los 85 años. Tenía una enfermedad que le había tenido con dolores intensos en los últimos meses. Ha sido su hija Victoria la que ha anunciado la muerte de su padre con un mensaje en redes sociales acompañado por varias fotos del empresario galo. Junot tenía cuatro hijos, tres de su matrimonio con Nina Wendelboe-Larsen, y otra hija con Helen Wendel llamada Chloé. Philippe Junot fue el primer marido de Carolina de Mónaco, muy a pesar de lo que querían Grace Kelly y el príncipe Rainiero.

En el verano de 1996 protagonizaron uno de los romances de la época con Marta Chávarri. Hola publicó fotos de la pareja en Mallorca. La historia duró apenas cuatro meses durante los que ninguno llegó a confirmar el noviazgo. Al final, acabaron siendo consuegros.

Cayetano Martínez de Irujo ha reaparecido públicamente en la entrega de los Premios de Periodismo Internacional de 'El Mundo'. Asegura que no pasó la Nochebuena con el duque de Alba y el resto de sus hermanos porque "después de once años yo creo que para mí esa puerta ya está cerrada". También negó que haya un Renoir en un anticuario de París.