Sara Carbonero evoluciona favorablemente tras su operación de urgencia y ya está en planta

Según han informado fuentes sanitarias, Sara Carbonero evoluciona positivamente tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida en un centro hospitalario de Lanzarote, donde ingresó el pasado 2 de enero. La comunicadora ya ha abandonado la UCI y ha sido trasladada a planta, tal y como han confirmado este jueves desde El tiempo justo.

La revista Semana adelantó que el ingreso se produjo tras sufrir una fuerte indisposición mientras celebraba el inicio de 2026 en la isla de La Graciosa. Carbonero se encontraba acompañada por su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de allegados entre los que figuraba la presentadora de Informativos Mediaset Isabel Jiménez.

Pese a que en un primer momento se valoró su evacuación a otro centro médico, los especialistas desaconsejaron el traslado en helicóptero debido a la debilidad de la paciente, optando finalmente por que fuese intervenida de urgencia en la isla. Tal y como comentaron en el programa de Mediaset, ""Se quedará en ese hospital de momento. No hay urgencia de trasladarla a ningún otro hospital".

Por su parte, Iker Casillas ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el estado de salud de la madre de sus hijos. "Bien, está bien, no hay que preocuparse, por suerte", ha declarado el exfutbolista a la salida de los juzgados.