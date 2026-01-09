Té matcha, una factura de 74 euros y mucho amor: los datos del desayuno de Ilia Topuria y su nueva ilusión

Revolución en el mundo del corazón después de que Daniel Carande revelara en la Crónica Rosa de Es La Mañana de Federico que Ilia Topuria tiene una nueva ilusión. Una joven de cabello claro con la que acudió a desayunar en la mañana del día de Reyes a una terraza en la localidad madrileña de Majadahonda. Y aunque en la tertulia de corazón del programa de Federico nunca se llegó a hablar de noviazgo o de compromiso matrimonial (entiéndase la ironía), sí se contó que Ilia y su amiga se comportaron como dos enamorados durante el tiempo que permanecieron en el establecimiento.

Aunque el entorno del deportista se ha apresurado a desmentir la información, seguramente para que no afecte a su conflictivo proceso de divorcio, son varios los testigos que pudieron apreciar las muestras de cariño que se profesaron el boxeador y su atractiva acompañante.

Tenemos nuevos datos de la cita de Ilia Topuria con su nueva ilusión. La pareja llegó a bordo del Aston Martin de color gris que posee Topuria. Estuvieron en la terraza del establecimiento desayunando con otras tres personas, dos hombres y una mujer, que llegaron a bordo de sus vehículos, dos automóviles de alta gama.

Se trata de la cafetería Santinno, ubicada en el término de Majadahonda pero casi colindante a Pozuelo de Alarcón, la localidad en la que él tiene su residencia. Un bar del que son clientes habituales la cantante Chenoa o algunos jugadores del Atlético de Madrid, ya que está ubicado junto a su espacio de entrenamiento.

La misteriosa acompañante de Ilia Topuria pidió la bebida de moda, un té matcha. Y aunque el boxeador suele mostrarse amable con sus seguidores, rechazó hacerse una fotografía con dos adolescentes que se acercaron para pedírsela. Después de desayunar, pagaron la cuenta, que ascendió a algo más de 70 euros, y se marcharon, añade Daniel Carande, por donde habían venido.