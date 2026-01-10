Mar Flores y su hijo aclaran su verdadera situación familiar tras el caos: "Ha sido un proceso sanador"

La Gran Vía madrileña se convirtió ayer en el escenario de un reencuentro que trasciende lo televisivo. Bajo los focos del Gran Vía Venue, RTVE presentó su gran apuesta para el "prime time", Decomasters, un talent show de decoración e interiorismo que, más allá de planos y texturas, ha servido como catalizador para la reconciliación pública más esperada de la crónica social: la de Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia.

Lo que para otros concursantes —como Isa Pantoja o los hermanos Gemeliers— ha sido un reto profesional, para la modelo y su primogénito ha supuesto un "proceso sanador". Así lo definieron ambos durante una rueda de prensa marcada por una complicidad que, hasta hace apenas unos meses, parecía rota por el peso de los reproches y las guerras judiciales del pasado.

Un blindaje emocional ante la tempestad

La relación entre Mar y Carlo no llega a este estreno en un camino de rosas. El pasado otoño, la publicación de las memorias de Mar Flores reabrió heridas que se creían cicatrizadas. En su libro, la modelo no solo recorría su trayectoria, sino que denunciaba haber sido víctima de lo que hoy se denomina "violencia vicaria", señalando directamente al padre de su hijo, el aristócrata italiano Carlo Costanzia di Costigliole, como responsable de haberla alejado de su niño durante años.

La respuesta desde Italia no se hizo esperar. El padre de Carlo hijo reapareció en el programa ¡De Viernes! con una actitud beligerante, anunciando medidas legales contra Mar por calumnias y asegurando que "ningún disfraz puede sostenerse eternamente". En medio de este fuego cruzado, Carlo hijo se encontraba en una encrucijada emocional: el nacimiento de su propio hijo junto a Alejandra Rubio parecía ser el único nexo de unión, mientras públicamente intentaba mantener una equidistancia imposible entre sus padres.

"Un regalo de la vida"

Ayer, sin embargo, el discurso cambió. Mar Flores, visiblemente emocionada, Calificó la experiencia en Decomasters como "un regalo de la vida". "He podido convivir más tiempo con Carlo, nos hemos conocido más y nos hemos llevado muy bien. Somos la única pareja que no ha tenido problemas ni ha discutido", afirmó la modelo ante la mirada atenta de su hijo.

Por su parte, el actor de Toy Boy reconoció que el rodaje, que les exigió jornadas de hasta 14 horas diarias, ha servido para desmentir la imagen de distanciamiento que proyectaban los medios. "Ha sido una oportunidad fantástica para pasar tiempo con mi madre y dejar claro cómo es la realidad de las cosas", sentenció el joven, quien también admitió que el proyecto ha sido "sanador" tras los episodios de ansiedad y las polémicas familiares de los últimos meses.

El futuro: entre el diseño y la justicia

Pese a la imagen de unidad, la sombra de los juzgados sigue planeando sobre la familia. Mientras Mar insiste en que su libro era una necesidad vital para que sus hijos "entendieran lo que pasó", el proceso judicial iniciado por su exmarido en Italia sigue su curso.

Sin embargo, por unas horas, el interiorismo logró lo que la mediación familiar no pudo. Madre e hijo demostraron que, entre brochas y reformas, han logrado reconstruir los cimientos de una relación que muchos daban por perdida. Decomasters llegará próximamente a La 1, y aunque el premio final sea el trofeo de mejor decorador, Mar Flores y Carlo Costanzia ya parecen haber ganado su propia competición personal.