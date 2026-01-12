Gloria Camila reacciona a la entrevista de Rocío Flores: "Hay muchas cosas que no ha sanado"

Gloria Camila Ortega ha estado en el programa Fiesta y en la alfombra roja de los Army Awards 2026, donde ha abordado la actualidad de la crónica social, marcada por la inminente entrevista de su Rocío Flores en el programa '¡De viernes!'.

En defensa de la nieta de la Jurado, ha señalado que "ella se va a sentar el viernes para responder lo que considere oportuno". "Había momentos en los que me emocioné. Está contando su verdad y es así tal cual. La vi superserena, pero es que es así, lo ha pasado muy mal". Sin embargo, se mostró crítica con Terelu Campos, asegurando que la comunicadora "se quedó anclada" en una parte de la historia durante el scoop y pidió ser "conocedores de ambas partes".

Asimismo, Gloria Camila comentó que "la veo contando su historia con mucho dolor, hay muchas cosas que no ha sanado. No está en su mejor momento, aunque ha mejorado. Hay cosas en la vida que al final aceptamos, pero no superamos y la situación es para doler y es un dolor, yo creo, que es irreparable", añadió. "Yo estoy con Rocío a tope y siempre estaré a su lado", sentenció.

Finalmente, respecto al arresto del progenitor de Kiko Jiménez por un presunto apuñalamiento en Linares, la colaboradora explicó que nunca le conoció y calificó el suceso como un "tema bastante serio" sobre el que prefiere no ahondar.