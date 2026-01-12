Lolita Flores feliz con el futuro nieto de Rosario: "Lo que venga, bienvenido sea"

Rosario Flores está a punto de estrenar una nueva y emocionante etapa personal. A sus 62 años, la cantante se convertirá en abuela por primera vez gracias al embarazo de su hija, Lola Orellana, de 29 años, fruto de su relación con el argentino Carlos Orellana. La joven se encuentra ya en su quinto mes de gestación y está previsto que dé la bienvenida a su primer hijo a finales de mayo. Por el momento, no ha trascendido si será niño o niña.

La noticia salió a la luz el pasado viernes en el programa ¡De Viernes!, donde Lydia Lozano desveló el embarazo, mientras Rosario Flores mantiene un discreto silencio. Quien sí ha querido pronunciarse ha sido Lolita Flores, que no ha ocultado su felicidad ante la próxima llegada de un nuevo miembro a la familia.

"Parece ser que voy a ser tía abuela, eso han dicho", comentó entre risas y visiblemente ilusionada. Lolita aseguró estar "muy contenta" por su sobrina y destacó la buena relación que mantiene con ella. "Lo importante es que esté bien, y lo que venga, bienvenido sea", añadió, mostrando su emoción por la noticia y confirmando así la información adelantada en televisión. Incluso tuvo tiempo para bromear con Lydia Lozano, a quien lanzó un beso acompañado de una divertida reprimenda por haber destapado la exclusiva.

Eso sí, Lolita prefirió no hablar en nombre de su hermana y evitó contar cómo se ha tomado Rosario la futura llegada de su primer nieto. "Eso se lo tendrás que preguntar a ella, porque llevo tiempo sin verla", respondió con naturalidad, dejando claro que será la propia Rosario Flores quien, cuando lo considere oportuno, comparta cómo vive este momento tan especial.