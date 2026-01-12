Pablo Castellano, marido de María Pombo, admite ir a una "velocidad no permitida" con su hija recién nacida

El pasado 4 de enero María Pombo y Pablo Castellano abandonaron el hospital con su tercera hija recién nacida en brazos asegurando que el parto había sido "soñado" y que con ella cierran una etapa familiar "de la mejor manera", pero lo que no sabían que la polémica tardaría poco en llegar. Minutos más tarde, la influencer compartió con su comunidad de seguidores la vuelta a casa desde el coche y en el vídeo se apreciaba que su marido conducía a 140 km/h. Una polémica que se ha hecho viral en redes sociales y que no han tardado en comentar sus haters.

4 de enero y ya tenemos al padre del año ✨🤩 pic.twitter.com/EVOHA3qm97 — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) January 4, 2026

Según el programa 'Vaya fama' Pablo estaría siendo investigado por la Guardia Civil por esta infracción catalogada como grave en el Código de Tráfico y Seguridad Vial, y se podría enfrentar a una sanción económica. Una investigación de la que Pablo no tiene constancia: "A día de hoy la verdad es que no es cierto que me hayan notificado nada". "En el caso de que lo hagan pues obviamente actuaremos como corresponde y ayudaremos y colaboremos en todo lo que haya que colaborar, pero a día de hoy no hemos recibido ninguna notificación. O sea que no es cierto eso", ha expresado con tranquilidad.

El marido de María Pombo ha reconocido que se trata de "una velocidad que no está permitida", "asumirá la sanción que corresponda en el caso de que recibamos alguna notificación". "No sé cuál es la sanción ni nada", ha confesado el arquitecto influencer. "Así que a día de hoy no os puedo decir nada más. Me encantaría deciros algo más, pero no puedo decir nada más", ha comentado a la prensa.

Las críticas recibidas en la entrada de este 2026 no han conseguido empañar el gran momento que están viviendo tras la llegada al mundo de Mariana. "Ahora con la llegada de Mariana no hay nada que tape ninguna polémica ni ninguna historia. La llegada de mi hija es lo importante y lo que tenemos que celebrar", sentencia orgulloso por su situación familiar.

Castellano ha comentado que "siempre que sea con respeto y con fundamento" no le importa estar continuamente en el punto de mira:"Ya sabemos que es parte del mundo, que hay veces que yo creo que se llevan cosas a un límite, a un extremo que no corresponden, pero bueno, es parte de lo que nos toca y hay veces que la llevas mejor, otras veces peor", ha explicado sobre las críticas.

Pablo ha confesado que Mariana "es una santa" y están "súper contentos" con ella. De ahí que no cierren la puerta a ampliar la familia en un futuro aunque María haya asegurado que se plantan con la pequeña: "Bueno, por ahora vamos a disfrutar del tercero y luego ya veremos el cuarto".