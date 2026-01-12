Quién es Marta Sanahuja, la chef que se incorpora al jurado de "MasterChef" tras la salida de Samantha Vallejo-Nágera

Posiblemente Master Chef sea el programa culinario más consolidado dentro de la parrilla televisiva, y tras más de una década en antena y casi cuarenta ediciones emitidas, el talent culinario de RTVE afronta uno de los cambios más destacados de su historia y es que Samantha Vallejo-Nágera, uno de los miembros del jurado más querido por el público, deja su puesto en el programa.

La empresaria y chef ha sido una de las grandes caras del formato desde su estreno, participando en todas sus versiones, anónimos, Celebrity, Junior y Abuelos, y convirtiéndose en una figura imprescindible del programa. Su salida supone el cierre de una etapa muy reconocible para los espectadores, aunque no significa un adiós definitivo.

RTVE ha confirmado que Samantha seguirá ligada a la cadena en nuevos proyectos relacionados con la gastronomía, el estilo de vida y el entretenimiento, al tiempo que continúa al frente de sus negocios de hostelería. Su buena relación con la productora Shine Iberia también se mantiene, como demuestran sus recientes apariciones en distintos espacios de la casa.

¿Quién sustituirá a Samantha en esta nueva edición?

Ahora, la pregunta más importante, ¿quién será el nuevo miembro del jurado?, el relevo llegará de la mano de Marta Sanahuja, creadora de contenido gastronómico conocida como Delicious Martha. Con dos millones de seguidores en redes sociales, la influencer se suma al jurado formado por Pepe Rodríguez y Jordi Cruz en la decimocuarta edición del programa, cuyas grabaciones ya están en marcha.

La infleuncer está formada en Publicidad y Relaciones Públicas, sin embargo, Marta dio un giro a su carrera para centrarse en la cocina, ámbito en el que ha construido una sólida comunidad digital. Tras hacerse público su fichaje, compartió su entusiasmo con sus seguidores, asegurando que afronta esta nueva etapa "con muchísima ilusión".

Sanahuja defiende una cocina que va más allá del sabor, donde la presentación y la experiencia juegan un papel fundamental, una visión que aportará un enfoque diferente al programa y que conecta con el peso creciente de MasterChef en el entorno digital.

A pesar de los 13 años en antena, el formato sigue en plena forma. La última edición superó en audiencias el 15% de cuota en su final y consolidando a MasterChef como uno de los grandes formatos de RTVE. A lo largo de los años, el espacio ha acumulado premios y ha servido de trampolín profesional para cientos de aspirantes, muchos de los cuales han acabado dedicándose a la gastronomía.