Blanca Romero, feliz junto a Quique Sánchez Flores: "Cada día estoy mejor"

Blanca Romero se encuentra en su mejor momento, tal y como ella misma reveló en la presentación de su último proyecto, 'Pura sangre', la serie que protagoniza en Telecinco junto a Amaia Salamanca y Ángela Molina. La actriz apareció radiante, relajada y con ganas de hablar de todo: del amor, del trabajo, de su pasado controvertido y de los sueños que tiene para su hija Lucía Rivera.

En este estreno, la actriz dejó claro que atraviesa una etapa de plenitud personal. Se confiesa enamorada y exultante con una frase tan espontánea como reveladora: "Blanca Romero tiene muchas Blanca Romero dentro y me sorprendo a mí misma, o sea que, cada día estoy mejor, más feliz y más loca". El culpable de esta felicidad es Quique Sánchez Flores y la intérprete vive esta nueva ilusión como una segunda oportunidad vital. "Lo debo hacer, sí, como una segunda vuelta se puede, hay segundas oportunidades", reconoció a Europa Press, subrayando que no tiene miedo a volver a empezar y que disfruta más intensamente de esta etapa.

También habló de su hija, Lucía Rivera, que en sus últimas entrevistas ha verbalizado su deseo de seguir los pasos de su madre y dedicarse a la interpretación. Ante este propósito, Blanca tiene un gran consejo para la joven y se deshace en elogios hacia ella: "Por fin está escuchando mi consejo. Le llevo diciendo que se dedique a esto desde que empezó en la moda", aseguró. "Yo amo la moda, me encanta posar, es un arte maravilloso, pero sí es cierto que a nivel personal, el cine, las series, la interpretación, te enseña mucho a conocerte a ti y a los demás. Me parecen muy importantes estos valores y le aconsejé que siempre lo hiciera. Es una niña que habla con una naturalidad desde pequeña y tiene una belleza que la cámara la quiere, además de una manera de expresarse muy, muy, muy potente", añadió.

La asturiana tampoco esquivó la parte más llamativa de su pasado, que relata con humor y absoluta naturalidad. "Estuve detenida en dos ocasiones, esposada de pies y manos en Estados Unidos, en la aduana, que son tan radicales. Luego aquí en España obviamente... Me trataron increíble y no tengo ningún antecedente penal. Estoy limpia, por ahora", contó, jugando con esa imagen de "casi delincuente" que contrasta con los personajes de autoridad que interpreta en ficción.

Pese a esas anécdotas, Blanca Romero insistió en que ahora se siente en un momento espléndido y con ganas de servir de inspiración. "Puedo decir que estoy que lo he vuelto a hacer, que me he levantado y lo he vuelto a hacer, y creo que eso puede llegar a ser inspirador para otras personas", reflexionó, convencida de que su responsabilidad como personaje público es transmitir fuerza y esperanza a quienes consumen su trabajo. Para ella, la cultura consiste precisamente en eso: "dar luz" y "dar esperanza", algo que siente que ha vuelto a conseguir con esta nueva etapa profesional y sentimental.