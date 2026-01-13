Dos antiguas empleadas de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales y trato vejatorio

Un grupo de antiguas trabajadoras del servicio doméstico ha denunciado haber sufrido agresiones sexuales, tocamientos y humillaciones por parte de Julio Iglesias en sus mansiones de Punta Cana y Bahamas. Según recoge una investigación de elDiario.es en colaboración con Univisión, las mujeres describen un entorno de trabajo caracterizado por el control absoluto y el acoso continuo.

La investigación se basa en entrevistas a 15 exempleadas que prestaron servicio entre 1990 y 2023. Además de las acusaciones de índole sexual, las trabajadoras denuncian un peculiar proceso de selección que exigía el envío de fotografías de cuerpo entero y señalan el carácter irascible de Iglesias como generador de una fuerte tensión ambiental.

De acuerdo con la investigación, las presuntas víctimas hablan de "condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el carácter irascible de Iglesias". Los hechos descritos por dos de las trabajadoras tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas) supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman estas dos extrabajadoras.

Al poco de estar allí, según dos de los testimonios, Julio Iglesias las sometía a preguntas íntimas sobre sus gustos sexuales, y en algunos casos les pedía verles los senos o se los tocaba con el pretexto de comprobar cómo les había quedado la cirugía de aumento de pecho, o para que él evaluara si debían de hacérsela. En ese tipo de conversaciones también les hacía proposiciones sexuales, según el relato de estas mujeres y de otros testigos.

Entre los testimonios destaca el de una empleada que asegura haber sido presionada para mantener relaciones íntimas con el artista, relatando episodios de penetraciones y maltrato físico. La denunciante, que tenía 22 años en el momento de los supuestos hechos en 2021, ha declarado que el cantante la mandaba llamar a su habitación al finalizar la jornada y que se sentía tratada "como una esclava".