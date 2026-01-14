El nuevo novio de Victoria Federica ya conoce a sus padres (y al rey Juan Carlos)

El "ya conoce a mis padres" que hizo universal Alaska en la canción "Mi novio es un zombie" puede atribuirse a Victoria Federica, que este miércoles protagoniza la portada de la revista Semana junto a su nuevo amor. En el capítulo de "parecidos razonables" podemos decir que el chico, que se llama Jorge Navalpotro, recuerda un poco a su hermano Froilán. Pero las fotos se han tomado de lejos y ninguno tiene cara de buenos amigos.

Vickyfede y su nuevo amor han viajado este principio de año a Abu Dabi para acompañar al abuelo Juan Carlos en la celebración de su 88 cumpleaños. Aunque el rey no aparece en las fotos, sí vemos a la influencer con su madre, la infanta Elena, a su tía la infanta Cristina y a sus primos Irene, Juan y Pablo, visitando una galería de arte. Es decir, totalmente integrado en la familia.

Jorge Navalpotro comparte edad con Victoria, 25, y es hijo de Amparo Simón, la propietaria de la discoteca La Riviera de Madrid. Él trabaja con su madre en este negocio de ocio nocturno y conciertos.

Jessica Bueno también tiene una nueva ilusión, pero pixelada

La exnovia de Paquirrín también sale con chico nuevo y en el juego de los parecidos razonables podemos decir que el chico es una mezcla entre el actor Mark Wahlberg y el cantante Willy Bárcenas. Y eso que está pixelado.

Se llama Roberto, es productor musical, y según la periodista Leticia Requejo es conocido de Kiko Rivera. Ahí estaría el nexo de unión. Las imágenes fueron tomadas el 9 de enero. Los dos quedaron para desayunar en Sevilla y se fueron de la cafetería por separado, pero felices.

Samantha Vallejo-Nágera celebra en la portada de Hola los 18 años de su hijo Roscón

Samantha Vallejo-Nágera ha sido noticia esta semana por su salida de Masterchef, el concurso de cocina en el que ha trabajado como jurado durante casi dos décadas. Ella quiere aclarar en una entrevista en Hola los motivos de su abandono.

Sin embargo, el motivo real de la exclusiva es homenajear a su hijo Roscón, que acaba de celebrar su mayoría de edad. Roscón, que debe su nombre al día de su nacimiento, el día de Reyes, es un niño con síndrome de Down que, leemos en el reportaje, "enseñó a su madre a disfrutar de la vida".

Sólo por leer cómo fue la adaptación de la familia a su llegada, la descripción que hace Samantha de su hijo o cómo ha preparado todo para cuidarle cuando ella ya no esté, merece la pena comprar la edición de Hola de este miércoles. Porque es el relato de miles de padres que conviven con un familiar con un cromosoma añadido y que siempre coinciden en algo que dice la chef: "Roscón es un amuleto. Un premio que me ha granjeado la vida. Tienen una espontaneidad que engancha".

Respecto a su salida del talent show, se muestra educada, por no decir cautelosa. No se menciona la palabra despido, porque no se ha confirmado que lo haya habido. Según Samantha, tenía la necesidad de "hacer algo nuevo". "Mi hijo Diego me conoce como Samantha la de Masterchef y en realidad soy Samantha la del cátering". Con 60 nóminas a sus espaldas, por cierto.

Cóctel de noticias

La quinta boda de Sonia Moldes se ha celebrado con la revista Semana como testigo. Esta revista fue la que dio el anuncio del compromiso en exclusiva y ahora se ha colado en la ceremonia, en la que sólo vemos fotografías de la novia porque del novio, como en los reportajes de famosos con sus hijos, sólo vemos su nuca. De hecho, posa más con su hermano que con él. Sabemos que se llama Isaac y que para ella es "el definitivo". Entre los pocos invitados a la ceremonia estaban amigas de Sonia como María Eugenia Yagüe, Nuria Bermúdez o Teresa Bueyes.

Carlota Casiraghi se estrena como escritora con "La Fisura", una novela sobre lo que está roto en cada uno de nosotros y que, según Hola, es su proyecto más ambicioso. La revista explica que la portada del libro, un dibujo de unas hojas, es obra de una ilustradora famosa. Y eso que hay centenares de papeles de pared con el mismo dibujo (la mitad de ellos a la venta en Leroy Merlin). La revista fantasea con que se trata de un guiño a su abuela Grace Kelly, gran amante de las plantas.

Adiós a Philippe Junot. El que fuera marido de Carolina de Mónaco durante unos meses falleció la semana pasada en Madrid, ciudad en la que pasaba largas temporadas junto a sus hijos, entre ellos la influencer Isabelle Junot. El que fuera uno de los playboys más destacados de la noche europea de los 80 es homenajeado en Hola, la última revista en la que le fotografiaron con motivo de la boda de su hija.

Kate Middleton cumple 44 años y Hola recupera algunos de sus momentos estelares. La futura reina de los británicos ha celebrado su aniversario con un vídeo al que pone voz y que vuelve a tener la naturaleza como escenario. Aunque no abraza árboles, sí habla de lo importante que es para ella el campo como forma de sanación.