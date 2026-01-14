Sara Carbonero recibe el alta en Lanzarote y regresa a Madrid tras su operación de urgencia

Tras once días de ingreso hospitalario, Sara Carbonero ha podido abandonar finalmente el archipiélago canario. Las imágenes captaron su llegada a la zona VIP del aeropuerto madrileño a última hora del martes, poniendo fin a unas vacaciones navideñas que se vieron interrumpidas abruptamente.

Visiblemente afectada, Carbonero caminaba muy despacio y aferrada al brazo de su pareja, José Luis Cabrera. Ambos abordaron rápidamente una furgoneta que les esperaba a pocos metros para trasladarse a su domicilio, donde la presentadora continuará con su recuperación lejos del foco mediático.

Cabe recordar que la periodista fue intervenida de urgencia el pasado 2 de enero en el Hospital José Molina Orosa por una dolencia abdominal. Tras pasar varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos y posteriormente en planta, ha obtenido el alta definitiva para regresar a casa.