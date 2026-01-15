Julio Iglesias rompe su silencio sobre la denuncia de agresión sexual: "Todo se va a aclarar"

Julio Iglesias ha decidido pronunciarse. Apenas 24 horas después de trascender la denuncia presentada por dos antiguas trabajadoras del hogar en la Audiencia Nacional, acusándole de delitos graves cometidos presuntamente en 2021, el artista ha roto su silencio para ofrecer sus primeras impresiones.

A pesar de la gravedad de las informaciones, que relatan episodios de maltrato y vejaciones en sus residencias de República Dominicana y Bahamas, el cantante se ha mostrado sereno ante su círculo cercano. No obstante, es plenamente consciente de la repercusión internacional que está cobrando el caso tras la investigación periodística publicada.

Iglesias ha atendido brevemente a la revista ¡Hola!, medio con el que mantiene una estrecha relación, para aclarar su postura. "No es el momento de hablar, pero ese momento va a llegar muy pronto", ha asegurado, subrayando que su equipo jurídico ya trabaja en la defensa y mostrándose convencido de que "todo se va a aclarar".

El objetivo del artista es esclarecer el "relato real" de lo sucedido frente a las versiones de las demandantes. Mientras tanto, su entorno familiar, encabezado por su esposa Miranda Rynsburger y sus hijos, mantiene un cierre de filas total y niegan rotundamente en privado la veracidad de los hechos denunciados.