Cayetano Martínez de Irujo se encara con la prensa en el homenaje a la duquesa de Alba en Sevilla

Cayetano Martínez de Irujo y su hermano Fernando han asistido este jueves a la presentación de los actos de conmemoración del centenario del nacimiento de su madre en el Real Alcázar de Sevilla.

Al acto también han acudido Rafael Almarcha; el viudo de la aristócrata, Alfonso Díez; la que fuera su gran amiga, Carmen Tello; y la mujer del jinete, Bárbara Mirjan.

El conde de Salvatierra se mostró visiblemente emocionado al recordar a su madre, asegurando que es un día "muy especial". No obstante, su actitud cambió radicalmente al ser preguntado por la relación con sus hermanos, espetando al periodista: "¿Cómo está usted con los suyos?".

Por su parte, Carmen Tello no pudo contener la emoción al evocar a su amiga y aprovechó para informar sobre el estado de salud de su marido, Curro Romero, quien se encuentra "mejor" tras sufrir una neumonía.

El programa del centenario abordará los perfiles de la duquesa como mecenas y defensora de la tradición. Asimismo, el Ayuntamiento ha confirmado que la portada de la Feria de Abril de este año rendirá homenaje a su figura.