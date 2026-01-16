Claudia Stilianopoulos niega haber roto con Ernesto de Hannover: "Cambio el tipo de relación"

Claudia Stilianopoulos ha reaparecido este jueves en los Jardines de Gregorio Ordóñez de Madrid. El motivo ha sido la inauguración de su obra Resetéate y vive, una iniciativa realizada en colaboración con Aldeas Infantiles SOS y la Fundación SOL para sensibilizar sobre los peligros que el entorno digital puede suponer para niños y adolescentes.

Durante el acto, la artista ha asegurado encontrarse "muy bien". Al ser preguntada por la supuesta ruptura con Ernesto de Hannover, ha matizado su situación sentimental asegurando que ella "nunca" rompe con las personas a las que ama, sino que simplemente "cambio el tipo de relación". "A la gente que quiero no la abandono", ha sentenciado.

Asimismo, ha aprovechado la atención mediática para defender al príncipe güelfo de las críticas habituales sobre su comportamiento. Stilianopoulos ha afirmado que es una "persona amorosa" a la que "la gente quiere un montón", confirmando que mantendrá el contacto con él.

Sobre las pasadas fiestas, ha revelado que Ernesto de Hannover "ha estado fuera" pero "en casa también", sugiriendo que la amistad perdura pese al cambio en su vínculo: "Somos distintos, desgraciadamente yo me separé y estuve 18 años con una persona... debo ser muy difícil yo", ha bromeado.